テレビの風潮を、しっかりと分析したことによるチョイスだ。お見送り芸人しんいちが3月13日、「パーラーカチ盛りABEMA店」に出演。お騒がせ芸人の名を出して総ツッコミを受けるも、その理由で共演者たちを頷かせる場面があった。

【映像】パチンコ番組に宮迫博之が出演する！？

この日は、「2026年パチンコパチスロドラフト会議」の後編を放送した。コンセプトは「もし自分がパチンコ番組を始めるなら、こんな人とやりたいというドリームチームを考える」。しんいちは1巡目にさらば青春の光・東ブクロ、2巡目にゆきぽよを選択した。

続く3巡目では、元雨上がり決死隊の宮迫博之を指名。一同が「どういうこと？」「舐めてるやん」などと反応すると、しんいちは「番組を作る上で、盛り上げたいなら今の時代、まずネットニュースにならんとダメなんですよ」と述べ、「あぁ」「まぁそうかも」などと納得させた。

一方で、「定期的にネットニュースを作っていただけるという存在で宮迫さん」と強調した後、「で、（パチンコ・パチスロを）打ってる時とかにめっちゃトークって大事じゃないですか。そこで、当時の『アメトーーク！』の話をめっちゃ聞ける」とも説明。すぐさま共演者たちが「もう、ええって」「笑ってるじゃん」「一気に見たくなくなったわ」などと表情を曇らせると、進行役のさらば青春の光・森田哲矢も「この収録終わりにコラボやらされるで」とイジり、スタジオの爆笑を誘った。

（ABEMA／「パーラーカチ盛りABEMA店」より）

