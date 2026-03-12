「すっごいくっついてる」永瀬廉＆高橋海人の密着ショットに反響「ラブラブカップルやん！！」
雑誌『Myojo』（集英社）の公式Instagramは3月12日、投稿を更新。King & Princeの永瀬廉さんと高橋海人さん（※高ははしごだか）が密着しているショットを公開しました。
【画像】カップルのような永瀬廉＆高橋海人
コメントでは「ぎゃーーー！！！可愛過ぎる」「最高過ぎる表紙です この表紙の案考えた方を表彰したい」「あまりにもめり込んでる可愛い、、」「すっごいくっついてる」「は？！？！？！？！ラブラブカップルやん！！！！ありがとうございます 最高！！！！」「ちょっと照れてるのがまた可愛らしい。。」と、歓喜の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「あまりにもめり込んでる可愛い、、」同アカウントは「【 #myojo 表紙解禁】3月21日(土) 発売の【Myojo 5月号】は…King & PrinceがMyojoレギュラーを卒業 通常版はふたりの門出を祝した“金メダル”表紙！」とつづり、1枚の画像を投稿。永瀬さんと高橋さんが顔をくっつけて、1つの金メダルをかじっています。キスをしそうな距離感に、ドキドキしてしまいます。
「ロマンチックなドレスアップスタイル！」同日、「ちっこい版の表紙はロマンチックなドレスアップスタイル！」とつづり、2人が「花をさしたフォークを口元に添える」姿も公開していた同アカウント。こちらも美しく、格好いいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
