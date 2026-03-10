嵐翔真、Snow Man岩本照と2人きりの時に教わった「大切な事」デビュー以来の長髪→青坊主に劇的イメチェン【「カラちゃんとシトーさんと、」インタビュー】
【モデルプレス＝2026/03/10】モデルで俳優の嵐翔真（あらし・しょうま／19）が3月28日スタートのドラマ「カラちゃんとシトーさんと、」（Prime Video／毎週土曜0時〜／全8話）に⽊⼯作家の牧薪人役として出演。モデルプレスでは嵐にインタビューを実施し、共演者との撮影秘話や今作に懸ける思いについて語ってもらった。
【写真】スノ岩本の友人役・メンノンモデル、青坊主姿で衝撃ビジュアル
高野水登・フトンチラシ氏の同名コミックが原作の「カラちゃんとシトーさんと、」は美味しいものが好きなファッションモデル・カラちゃん（岩本照）と、サウナが好きなヘアスタイリスト・シトーさん（松田元太）が、日本各地のサウナを巡りながら、旅先で美味しい食事を味わい、心身ともに癒される“ヒーリングドラマ”。サウナと食を通して2人が時間をともに過ごす中で、疲れた身体と心をゆっくりとゆるめながら、日常の小さなモヤモヤや仕事の悩みを共有し合う瞬間や、性格は正反対なのに一緒にいると不思議とほっと落ち着く、そんな関係性を持つことの豊かさが描かれるドラマとなっている。嵐が演じるのは、⽊⼯作家の「マッキー」こと牧。⻘髪の坊主という派⼿な⾒た⽬の⼀⽅、穏やかで⼈懐こい性格。カラちゃん（岩本）の友⼈で、使う⼈のことを考えた、⽇常に寄り添う素朴な⾷器を多く⼿がける。
― 「カラちゃんとシトーさんと、」への出演が決まった際の心境を教えてください。また、台本を読んだ際に感じた作品の世界観や、ご自身が演じる役の印象、魅力についてお聞かせください。
嵐：出演が決まった時の心境は「え！？青坊主なんの！？」が第一声でした（笑）。後は八重樫監督の作品に出演するのが2度目だったため、率直に嬉しくて嬉しくて仕方なかったです。台本を呼んだ時は、ヒーリングドラマで凄くゆったりとしていてかつ見どころもいっぱいあり沢山の人に楽しんで頂ける作品になっているなと思いました。サウナ、ご飯が好きな方にはもちろん、それ以外の方にも刺さる作品だと思います。マッキーは、見た目とは裏腹に凄く人懐っこくて礼儀正しくてただとある理由で少し自信をなくしてる、とにかくむちゃいい子です。きっとみんながいい子だなぁ〜ってなるキャラだと思います。僕も台本を読ませて貰った時「愛くるしいなぁマッキー」ってなりました（笑）。
― 今作でSnow Manの岩本照さんとTravis Japanの松田元太さんと共演されますが、ご一緒することへの率直なお気持ちを教えてください。また、お2人に対してどのような第一印象をお持ちでしたか？実際に現場でお芝居をしていて感じる印象の変化や、撮影中のエピソードも教えてください。
嵐：主演が松田さんと岩本さんと聞いて、まずもうほんとに嬉しくてたまりませんでした。お2人の作品は色々見てて、ほんとにお芝居が上手くて、そんな方々と一緒にお芝居できるのが楽しみで仕方なかったです。お会いするまでの第一印象はまず、お芝居が凄く上手で面白くかっこいいトップスターっていう印象でした。岩本さんは、凄くナチュラルで自然なお芝居で見ていてとても勉強にもなりました。ほんとに原作のままでした。松田さんは、役がシトーさんということもあると思いますがアドリブが効いてるお芝居もあったりでとても面白いお芝居でした！岩本さん同様、シトーさんまんまでとても面白いお芝居でした。松田さんのお芝居もとても勉強になりました。松田さんは裏でも凄く明るくて、場をいつも盛り上げてくれてとても素敵な方でした。岩本さんとのシーンで2人きりになる時があったんですけど、お芝居の話になり、アドバイスも沢山して下さって、凄く大切な事を教えてもらいました。その中の1つだと余白を開けるということでした。それは自分のシーンで「セリフとか文面をきっちり100%入れるんじゃなくて余白を開けとくといいよ」と教えて頂きました。
― 今回メンズノンノデビュー以来ロングだった髪をばっさり切り青坊主にされました。かなり思い切った決断だったのではないかと思いますが、その決断に踏み切れた理由や、今作に懸ける思いを教えてください。また、髪を切ったことでビジュアル面以外に気持ちの変化などはありますか？
嵐：踏み切れた理由は、まぁ役者ですから（ちょっとカッコつけました）。元々中学生の時はほとんど坊主だったので（反省坊主）慣れてて特に抵抗ありませんでした（笑）。今作にかける思いは、自分が元々ご飯、サウナが好きなこともあり、その良さが皆さんに届く様なお芝居をさせて頂きました。マッキーは木工作家なこともあり、作中で作品を作ったりもするので、木工の良さ、カトラリーの美しさを伝えたいという想いでした。髪を切っての気持ちの変化は、お風呂が楽になって嬉しい…ですかね（笑）。
― ありがとうございました。
（modelpress編集部）
東京都出身、19歳。2025年高校生時に、スポーツジムでたまたま出会った現事務所スタッフから声かけられ、入所。すぐにメンズノンノ専属モデルオーディションに初オーディションで合格。初めての演技オーディションで現在公開中映画「純愛上等！」で露木役を射止めて、俳優デビューを果たす。今作ドラマ「カラちゃんとシトーさんと、」でトレードマークの長髪を青の坊主にした。
【Not Sponsored 記事】
【写真】スノ岩本の友人役・メンノンモデル、青坊主姿で衝撃ビジュアル
◆岩本照＆松田元太W主演「カラちゃんとシトーさんと、」
高野水登・フトンチラシ氏の同名コミックが原作の「カラちゃんとシトーさんと、」は美味しいものが好きなファッションモデル・カラちゃん（岩本照）と、サウナが好きなヘアスタイリスト・シトーさん（松田元太）が、日本各地のサウナを巡りながら、旅先で美味しい食事を味わい、心身ともに癒される“ヒーリングドラマ”。サウナと食を通して2人が時間をともに過ごす中で、疲れた身体と心をゆっくりとゆるめながら、日常の小さなモヤモヤや仕事の悩みを共有し合う瞬間や、性格は正反対なのに一緒にいると不思議とほっと落ち着く、そんな関係性を持つことの豊かさが描かれるドラマとなっている。嵐が演じるのは、⽊⼯作家の「マッキー」こと牧。⻘髪の坊主という派⼿な⾒た⽬の⼀⽅、穏やかで⼈懐こい性格。カラちゃん（岩本）の友⼈で、使う⼈のことを考えた、⽇常に寄り添う素朴な⾷器を多く⼿がける。
◆嵐翔真、岩本照＆松田元太との撮影秘話
― 「カラちゃんとシトーさんと、」への出演が決まった際の心境を教えてください。また、台本を読んだ際に感じた作品の世界観や、ご自身が演じる役の印象、魅力についてお聞かせください。
嵐：出演が決まった時の心境は「え！？青坊主なんの！？」が第一声でした（笑）。後は八重樫監督の作品に出演するのが2度目だったため、率直に嬉しくて嬉しくて仕方なかったです。台本を呼んだ時は、ヒーリングドラマで凄くゆったりとしていてかつ見どころもいっぱいあり沢山の人に楽しんで頂ける作品になっているなと思いました。サウナ、ご飯が好きな方にはもちろん、それ以外の方にも刺さる作品だと思います。マッキーは、見た目とは裏腹に凄く人懐っこくて礼儀正しくてただとある理由で少し自信をなくしてる、とにかくむちゃいい子です。きっとみんながいい子だなぁ〜ってなるキャラだと思います。僕も台本を読ませて貰った時「愛くるしいなぁマッキー」ってなりました（笑）。
― 今作でSnow Manの岩本照さんとTravis Japanの松田元太さんと共演されますが、ご一緒することへの率直なお気持ちを教えてください。また、お2人に対してどのような第一印象をお持ちでしたか？実際に現場でお芝居をしていて感じる印象の変化や、撮影中のエピソードも教えてください。
嵐：主演が松田さんと岩本さんと聞いて、まずもうほんとに嬉しくてたまりませんでした。お2人の作品は色々見てて、ほんとにお芝居が上手くて、そんな方々と一緒にお芝居できるのが楽しみで仕方なかったです。お会いするまでの第一印象はまず、お芝居が凄く上手で面白くかっこいいトップスターっていう印象でした。岩本さんは、凄くナチュラルで自然なお芝居で見ていてとても勉強にもなりました。ほんとに原作のままでした。松田さんは、役がシトーさんということもあると思いますがアドリブが効いてるお芝居もあったりでとても面白いお芝居でした！岩本さん同様、シトーさんまんまでとても面白いお芝居でした。松田さんのお芝居もとても勉強になりました。松田さんは裏でも凄く明るくて、場をいつも盛り上げてくれてとても素敵な方でした。岩本さんとのシーンで2人きりになる時があったんですけど、お芝居の話になり、アドバイスも沢山して下さって、凄く大切な事を教えてもらいました。その中の1つだと余白を開けるということでした。それは自分のシーンで「セリフとか文面をきっちり100%入れるんじゃなくて余白を開けとくといいよ」と教えて頂きました。
◆嵐翔真、ビジュアル変化＆今作に懸ける思い
― 今回メンズノンノデビュー以来ロングだった髪をばっさり切り青坊主にされました。かなり思い切った決断だったのではないかと思いますが、その決断に踏み切れた理由や、今作に懸ける思いを教えてください。また、髪を切ったことでビジュアル面以外に気持ちの変化などはありますか？
嵐：踏み切れた理由は、まぁ役者ですから（ちょっとカッコつけました）。元々中学生の時はほとんど坊主だったので（反省坊主）慣れてて特に抵抗ありませんでした（笑）。今作にかける思いは、自分が元々ご飯、サウナが好きなこともあり、その良さが皆さんに届く様なお芝居をさせて頂きました。マッキーは木工作家なこともあり、作中で作品を作ったりもするので、木工の良さ、カトラリーの美しさを伝えたいという想いでした。髪を切っての気持ちの変化は、お風呂が楽になって嬉しい…ですかね（笑）。
― ありがとうございました。
（modelpress編集部）
◆嵐翔真プロフィール
東京都出身、19歳。2025年高校生時に、スポーツジムでたまたま出会った現事務所スタッフから声かけられ、入所。すぐにメンズノンノ専属モデルオーディションに初オーディションで合格。初めての演技オーディションで現在公開中映画「純愛上等！」で露木役を射止めて、俳優デビューを果たす。今作ドラマ「カラちゃんとシトーさんと、」でトレードマークの長髪を青の坊主にした。
【Not Sponsored 記事】