政治評論家が明かす世論工作の闇。VPNを経由しAIを悪用する中国の知られざる手口
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
政治評論家、作家、実業家である竹田恒泰氏が自身のYouTubeチャンネル「竹田恒泰ch公式切り抜きチャンネル」で「中国の失敗！高市さんの失墜策にChatGPTを悪用しようとした事がバレた！」を公開した。
動画では、中国がAIを利用して他国の選挙や世論に介入しようとする実態について、強い怒りと懸念を示している。竹田氏は冒頭、読売新聞の記事を紹介し、中国が他国の選挙に影響を与えて政権交代を目論む姿勢をと痛烈に批判した。さらに、OpenAIの報告書を引用し、中国当局と関わりのある人物が「高市首相の信用を失墜させる計画の作成を依頼した」という事実を提示。
同社がこの人物のアカウントを停止し、AIによる世論工作の悪用事例として発表した経緯を詳細に解説した。中国外務省の報道官がこの発表に対し、全く根拠がないと否定した点について、竹田氏は「根拠がないと述べたところで誰も信用しない」と一蹴。現に世界中の選挙において、中国が偽アカウントを作成し世論工作を行っていることは「明々白々とした事実」であると断じた。
また、自身に対して流されたデマ動画の事例にも言及する。発信者情報開示請求を行った結果、投稿のほとんどがベトナムから行われていたという。これは中国国内からのアクセスを隠蔽するため、VPNを用いてベトナムなどのサーバーを経由した工作であると指摘。「中国で投稿したという事実を隠蔽するためにVPNを使って東南アジアのどっかを経由して日本をターゲットにした」と、その巧妙な手口を暴いた。
最後に、中国がXなどで数千の偽アカウントを用いて政治的なプロパガンダを行っている現状を踏まえ、「ChatGPT使ってないってほうがおかしいわけで、使ってるに決まってる」と主張。AIを悪用した世論工作がすでに日常的に行われていることに強い警鐘を鳴らして、動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
