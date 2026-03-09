yonigeが、ソニー・ミュージックレーベルズとメジャー再契約したことを発表した。

さらに、ソニー・ミュージックレーベルズからのリリース第一弾の新曲「芽吹くとき」は、4月クールのTVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』オープニング主題歌として新たに書き下ろした1曲で、2026年5月27日に発売することも決定した。

「上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花」は、秋田書店のウェブコミック配信サイト『チャンピオンクロス』にて連載中の同名タイトルが原作。お酒を通じて心を通わせる女子大学生たちの青春を描く。

そんな作品のために書き下ろした新曲「芽吹くとき」は、yonigeらしいざらついた肌触りのギターやベースがリードしていく、春らしい暖かくも爽やかな曲調に、“君がいる明日がいいなって思っていたって変えられない伝えなくちゃ”という歌詞が印象的な楽曲だという。“ありのままの自分”や“ありのままの相手”を受け入れて「ただそばにいるだけでいい」という、牛丸（Vo, G）による肯定的なメッセージを載せた1曲に仕上がっているとのことだ。

楽曲は本日公開されたアニメPVにて一部聴くことができる。

◆ ◆ ◆

◾️牛丸ありさ コメント

この度yonigeは、ソニーミュージックよりメジャーデビューすることになりました。

いろんなことを知りたかった私たちは、一度メジャーを離れ独立という道も選びました。

その経験を経て、自分たちの意思で胸を張ってもう一度メジャーでやっていくことを決めました。

過去の自分を肯定するために、自分に挑戦し続けます。

そしてyonigeはそのとき面白いと思った方へ、これからも転がり続けます。

よろしく！

◆ ◆ ◆

◾️ごっきん（B, Cho）コメント

今までのyonigeを抱きしめながら、自信をもって届けられる新曲と共に再びメジャーデビューします。

あの時こうしていれば、もっとこうできたかも、と思う事はあれど、してきた大きな決断に後悔せずにここまで突っ走ってこれました。

結成13年目でも、まだまだ波瀾万丈な未来が待っていそうで、ずっと楽しいです。

これからも、ここからも、どうぞよろしくお願いします！

◆ ◆ ◆

なおyonigeは、2026年春より東名阪ツアー＜yonige presents Make up my mind＞の開催も予定している。

◾️シングル「芽吹くとき」

2026年5月27日（水）発売

予約：https://VA.lnk.to/mebukutoki ○期間生産限定盤（CD+BD）

2,500（税込）ESCL-6249~6250

初仕様はスリーブケース仕様 ▼CD収録曲（初仕様 / 通常仕様共通）

1.芽吹くとき

2.Don’t

3.Wet

4.しがないふたり(re-arrange ver.) ▼Blu-ray収録内容（初仕様 / 通常仕様共通）

TVアニメ「上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花」

ノンクレジットオープニングムービー ▼店舗別購入特典

yonige応援店 ・・・ 『芽吹くとき』オリジナルはがき

Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ

楽天ブックス ・・・ オリジナル缶バッジ

セブンネットショッピング ・・・ オリジナルアクリルカラビナ型

TOWER RECORDS全店（オンライン含む／一部店舗除く） ・・・ オリジナルスマホサイズステッカー

アニメイト ・・・ オリジナルましかくブロマイド

※数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。

※上記店舗以外での配布はございません。

※各オンラインショップにつきまして、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。予約の際は、希望される商品ページであることをご確認ください。

◾️タイアップ／TVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』 ©塀（秋田書店）／上伊那ぼたん製作委員会 ▼放送情報

TOKYO MX、BS11、とちぎテレビ、群馬テレビ、テレ玉 にて

4月10日（金）24時より放送開始

TOKYO MX：4月10日（金）24:00〜

BS11：4月10日（金）24:00〜

とちぎテレビ：4月10日（金）24:00〜

群馬テレビ：4月10日（金）24:00〜

テレ玉：4月10日（金）24:00〜 ▼配信情報

ABEMAにて4月10日（金）24時より地上波同時・最速配信

ほか各配信プラットフォームにて順次配信 ▼スタッフ

原作：塀「上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花」（秋田書店「チャンピオンクロス」連載）

監督：佐久間貴史

副監督：戸澤俊太郎

シリーズ構成・脚本：米内山陽子

キャラクターデザイン：吉成 鋼

サブキャラクターデザイン・メインアニメーター：みやち

プロップデザイン・メインアニメーター：松尾祐輔

衣装デザイン：藤井有紗

美術監督：宮越 歩

色彩設計：伊藤 唯

撮影監督：富田喜允

3D監督：小川耕平

編集：廣瀬清志

音楽：橋口佳奈

音響監督：明田川 仁

音響制作：マジックカプセル

アニメーションプロデューサー：村上 光

制作：ソワネ ▼主題歌

オープニングテーマ：「芽吹くとき」yonige

エンディングテーマ：「感情グラス」 ▼キャスト

上伊那ぼたん：鈴代紗弓

砺波いぶき：青山吉能

郡上かなで：寿美菜子

遊佐あかね：天海由梨奈

北杜やえか：富田美憂

張景嵐：河瀬茉希 公式サイト：https://kamiina-botan.com/

公式X：https://x.com/kamiina_anime

公式Instagram：https://www.instagram.com/kamiina_anime

◾️＜yonige presents~Make up my mind~＞ 2026年

4月10日（金）愛知・名古屋DIAMOND HALL w/ハルカミライ

4月12日（日）大阪・GORILLA HALL OSAKA w/Age Factory

4月14日（火）東京・Spotify O-EAST w/Hump Back ▼チケット情報

価格：￥5,500

一般発売中：https://eplus.jp/sf/detail/1901530001?P6=001&P1=0402&P59=1