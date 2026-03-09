富山地方鉄道は鉄道線の全線をきのう1日限定で100円で乗り放題とする初めての取り組みを行いました。



厳しい経営が続く中電車に乗るきっかけを作りたいとの狙いがあります。



きのう、電鉄富山駅から長い列ができました。



お目当ては富山地方鉄道が今回初めて企画した100円で鉄道線全線に乗り放題となる催しです。



特急列車にも利用できるとあって大勢の人でにぎわいました。



子どもたち「楽しみ」





父親「車で行ける距離でも（電車で）100円で行けるっていうのはすごく助かるなと」女の子「わくわくする」地鉄は利用者の減少などから厳しい経営が続いていて一部区間では2027年度以降の存続が決まっておらず、沿線自治体などとの協議が続いています。母親と子ども「できればやめないでほしいですけどもっともっと 普及というかみんなが乗るようになってくれたらと」地鉄は「電車利用のきっかけにつながれば」と今回の企画を実施しました。富山地方鉄道総務課 松崎貴行副部長「地域と一緒っていうのが 今後のこれから運行していくキーワードになっていくと思いますので、2回3回と魅力あるものをやっていきたいと考えています」