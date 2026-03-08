【漢字クイズ】「天宝喜」はなんて読む？茨城県つくば市の地名です！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「天宝喜」はなんて読む？
「天宝喜」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、茨城県の地名でひらがな5文字です。
いったい、「天宝喜」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「あまぼうき」でした！
天宝喜は茨城県つくば市に位置します。
天宝喜のあるつくば市は、首都圏への高いアクセス性と暮らしやすさを兼ね備えた都市として知られています。
観光面では、万葉の時代から親しまれてきた「筑波山」が象徴的な存在で、筑波山神社への参拝や登山を目的に年間を通じて多くの人が訪れるのだそう。
さらに、JAXA筑波宇宙センター、つくばエキスポセンター、産業技術総合研究所といった研究機関に加えて、ノバホールやつくば美術館などの文化施設も充実していますよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
