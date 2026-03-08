ローソンでしか買えない“無印良品のくし”がかわいすぎる！ マッサージもできて毎日の相棒に
ローソンでも取り扱いのある無印良品。人気の不揃いバウムやレトルト食品、文具にケア用品など、数ある無印良品の商品の中から厳選されたアイテムがずらりと並んでいます。
その中にはローソンでしか購入することのできない限定商品が存在することを知らない人も多いはず。おすすめなのが、見た目が可愛いうえに実用性も抜群の身だしなみグッズ。ビジュアルにやられて思わず衝動買いしたのですが、すでに手放せない存在となっています。
◆キュートな見た目で頼もしい！ そばに置きたい相棒
ローソン限定の無印アイテムの中でも、飛び抜けて人気が高いのが「頭皮のマッサージもできるブナ材ヘアコーム」（税込548円）。
全長約8cmと手のひらに収まるコンパクトさで持ち運びにも最適。店舗には同じブナ材で作られたヘアコームが売っていますが、そちらは全長約10.7cmで、カーブのついていないシンプルな長方形のデザイン。ローソン限定の方は持ち手にカーブがついた特徴的な形をしています。
その理由は、コームとしてだけでなく頭皮のマッサージにも使える2wayタイプだから。柄の部分のなめらかなカーブを活用して頭皮のツボを押したり、カッサのように使用することもできます。
頭皮以外にも耳の後ろや首、手のひら、さらには顔まわりのリンパマッサージなどあらゆる部位に使用でき、デスクワークの合間にコリをほぐすのに重宝しています。
温かみのある木材＆特徴的なデザインは、コームとして使う場合にも手にしっくりなじみます。
角のない丸みを帯びた形なので、メッシュポーチなどに入れる時にも安心です。
◆わかる人にはわかる！ ローソンカラーのハーフハンカチ
オーガニックコットンのハンカチは、ローソンらしさを全面に打ち出したライトブルー×ピンクのさわやかなカラーリングが魅力。税込290円と、出先でハンカチを忘れた！ という時にも手に取りやすい価格です。
23×11cmのハーフサイズでバッグ中でもかさばりません。衣類のポケットにも収納しやすいサイズ感のため、子どもの学校用のハンカチとしてもおすすめです。
◆もう一つ、ローソンカラーの無印アイテムが
ハンカチと同じローソンカラーのアイテムは他にも。
「ショート丈靴下」（税込430円）は無印良品の靴下の特徴である“足なり直角”を採用したソックスで、足底は肌ざわりの良いパイル編みになっています。肉厚でしっかりとした生地感が魅力。
コンビニソックスといえばファミリーマートが有名ですが、ローソンのものも引けを取らないかわいさです。ボトムの裾からチラリと覗くローソンカラーはコーデのアクセントにも最適！
サイズは23〜25cmと25〜27cmの2種類。子どもは濡らしたり汚れてしまい急きょ靴下が必要となる場面も多いので、キッズ用もあったらいいのになぁ……。
◆特別感たっぷりな限定商品
ローソン限定のアイテムは今回紹介したもの以外にもノートやハンドクリーム、シートマスクなどもあります。今回紹介した中でも特に人気のヘアコームは、タイミングによっては品薄となっていることもあるようです。
身近な存在のコンビニで入手できるローソン×無印良品の限定アイテム、これからもラインナップが増えることを密かに期待しています。
＜写真・文／鈴木美奈子＞
【鈴木美奈子】
雑誌の読者モデルから2児のママに。現在はライターとして、コスメ・美容、家事コツなどの記事を執筆。
