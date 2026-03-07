「接客業は運ゲー」真面目に働いても遭遇する落とし穴…？「なんで試着室に下着が」セクシーなパンツを放置して帰った女性客【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
接客業において、どれほど真摯に業務へ取り組んでいても予期せぬ迷惑客に遭遇する不条理は避けられない。アパレル業界で約10年にわたる接客経験を持つゆき蔵(@yuki_zo_08)さんが、フォロワーから寄せられた実体験を基に描いた漫画『アパレル店員の最低最悪、でも最高の1日。』は、販売員たちの過酷な日常と奮闘をリアルに描いた作品だ。
ある日の早番、テンションの高い女性客が「オッケー牧場？」などと絡みながら試着室へ入っていった。朝まで酒を飲んでいたようで態度は悪くないものの、彼女が去ったあとの試着室には信じられないものが残されていた。なんと、セクシーな下着がそのまま放置されていたのだ。前代未聞の忘れ物を前に、店員は究極の対応を迫られることになる。
ブログで『女社会の知られざる闇。』や『ないものねだりの女達』なども連載しているゆき蔵さん自身も、現役時代にはさまざまな客に遭遇してきた。フランス語の雑誌を持ち込み「読めないよな、俺は読める」と謎のマウントを取ってくる男性客に絡まれたこともあるという。一方で、杖をついて来店した客が「楽しくて元気になっちゃったわ」と杖を忘れて帰るという、心が温かくなるようなうれしい体験も明かしてくれた。
漫画の主人公である店員は、下着放置事件のあとも立て続けに2人の厄介な客の対応に追われる。3人目の理不尽なクレームによって泣く寸前まで追い詰められた彼女の前に、思わぬ救世主が現れるという劇的な展開が待っている。接客業の闇と一筋の光を描いた、先の読めない物語をぜひ本編で見届けてほしい。
取材協力：ゆき蔵(@yuki_zo_08)
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。