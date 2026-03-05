『ドラゴンボール』の名舞台「カメハウス」がワールドコレクタブルフィギュアで立体化! フィギュア7体セットで発売
バンダイスピリッツは、『ドラゴンボール』より「ドラゴンボール ワールドコレクタブルフィギュア PREMIUM-カメハウスセット-」(29,700円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約受付中、2026年7月発送予定。
ドラゴンボールの名舞台、亀仙人の「カメハウス」を精巧に立体化したフィギュアセットが登場。
外観はもちろん、室内のレイアウトや小物に至るまで細部にこだわって再現。“それは手のひらサイズの宝物”でおなじみの『ワールドコレクタブルフィギュア』仕様の孫悟空をはじめとした様々なキャラクターフィギュアが付属する。
実際にカメハウスの中に配置して遊べるため、日常のひとコマから印象的なワンシーンまで自由に演出できる。
(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション
