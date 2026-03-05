バンダイスピリッツは、『ドラゴンボール』より「ドラゴンボール ワールドコレクタブルフィギュア PREMIUM-カメハウスセット-」(29,700円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約受付中、2026年7月発送予定。



ドラゴンボールの名舞台、亀仙人の「カメハウス」を精巧に立体化したフィギュアセットが登場。

外観はもちろん、室内のレイアウトや小物に至るまで細部にこだわって再現。“それは手のひらサイズの宝物”でおなじみの『ワールドコレクタブルフィギュア』仕様の孫悟空をはじめとした様々なキャラクターフィギュアが付属する。

実際にカメハウスの中に配置して遊べるため、日常のひとコマから印象的なワンシーンまで自由に演出できる。

(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション