この絵文字が表す映画は？自然を愛する娘が主人公のジブリ作品！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？

この絵文字が表す映画は？ 意外と難しいこのクイズ。 「🍃👸🦋🦊🛩️」が表す映画は一体なんでしょうか？ ヒントは、一番左の絵文字は“風”を表しています！ あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「風の谷のナウシカ」でした！ 風や飛行機、プリンセスを表す絵文字から、1984年3月に公開されたスタジオジブリ作品「風の谷のナウシカ」であることがわかります。 戦争によって文明が滅び、人々にとって有毒な“腐海”に覆われた世界で、生き物や自然を愛する主人公・ナウシカが、愚かな戦争に立ち向かうストーリーです。 2019年には、新橋演舞場にて「新作歌舞伎 風の谷のナウシカ」が上演されましたよ。 あなたはわかりましたか？ 身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

ライター Ray WEB編集部