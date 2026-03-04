WEST.と関西ジュニアが音楽番組『スタソン』で「これでいいのだ！」をスペシャルコラボ！総勢17名トークも

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

音楽番組『Star Song Special』（読み：スターソングスペシャル）。“スタソン”ならではのスペシャルなライブや、先輩アーティストとジュニアによるNGなしのコラボトークなど、ここでしか出会えない“スペシャル”な時間を届ける。

■WEST.×関西ジュニア、先輩アーティストとジュニアによるNGなしのコラボトーク

3月5日16時からの配信は、“スタソン”シーズン2の締めくくりとなる第12回。MCは土田晃之が務め、ゲストとしてWEST.が出演する。スタジオライブでは、WEST.と関西ジュニアによるスペシャルコラボで、重岡大毅が作詞・作曲・振り付けを担当した「これでいいのだ！」をパフォーマンス！ 間奏の“ヒーローが登場する”振り付けにも注目だ。

さらに関西ジュニアは「関西アイランド」を披露するほか、SUPER EIGHTの「ブリュレ」をカバー。 山中一輝が「ブリュレ」の注目ポイントを語ると、真弓孟之が「今、ちょっと上手いこと言ったね!?」と反応して…答えは番組でチェックしよう。

そして、関西ジュニアの歌収録を見ていたWEST.の濱田崇裕（濱は、異体字が正式表記）は“あるメンバー”に触れて「いつもとは違う色気が出ていて。見ていて“誰!?”と思った。かっこよかった」とコメント。濱が驚いた“色気全開”のジュニアとは？

トーク企画「Switch Question」では、ジュニアが先輩アーティストに聞いてみたかったことを質問し、その後は先輩がジュニアのメンバーを指名して同じ質問をSwitch！ “NGなし”でお互いの素顔に迫る。

今回は、WEST.と関西ジュニア10名（大西風雅、岡崎彪太郎（崎は、たつさきが正式表記）、真弓孟之（AmBitious）、 山中一輝（AmBitious）、井上一太（AmBitious）、元重瑛翔、岡野すこやか、岡夢人、谷口尊星、橋本誠吾）が対面。メガネがトレードマークの10歳・岡は、実は“あるWEST.メンバー”から「誕生日にメガネをもらった」と明かす。また、谷口は特技の「イケメン野球」を披露！ いったいどんなパフォーマンスなのか？

本題のトークが始まると、真弓が桐山照史を指名して質問。真弓いわく「桐山くんはすべての食レポの父」だといい…？ いきなり無茶振りされた“疑似食レポ”に桐山は「こんな涼しいスタジオでめっちゃ汗かいた」とタジタジだ。そんな彼に負けじと関西ジュニアの岡も食レポに挑む！

また、元重は小瀧望へ「もし1日だけ小学生に戻れるなら何をしたいですか？」。小瀧は「難しい！ でも…やりたいことが2つある」という。その後、質問者と回答者が“スイッチ”する場面では、関西ジュニアの橋本や岡野が「もし1日だけ大人になったら？」をテーマにトークしていく。加えて、大西は神山智洋の「ヘアケア事情」を深掘り。質問をスイッチされた井上は美容へのこだわりを明かすほか、小学生の橋本は美容のために「お風呂でこっそり」やっていることを告白！ スタジオ中が「かわいい（笑）」と笑顔に包まれる。

その後もトークは続き、中間淳太がジュニア時代を回想して関西ジュニアへ熱いエールをおくるほか、濱田は「スベった空気を一瞬で救う必殺技」を関西ジュニアへ伝授。スタジオで再現しようとする濱田だったが、ここで谷口が“まさかの行動”に出る！ そして岡崎は重岡へ「WEST.さんの団体芸が大好き」だと告白。WEST.直伝のコテコテの団体芸に関西ジュニアが挑み、重岡は「昔の自分たちを見ている感じ」だと話す。

さらに話題は「藤井流星と山中の顔が似すぎている」ことについて。「全部の特徴が似ているよね」（藤井）、「どこの現場に行っても『似ている』と言われる」（山中）といい、MCの土田も「本当だ!? 兄弟じゃん」と驚くなか、藤井と山中のふたりが同時に“キメ顔”を披露！ 衝撃のシンクロを見せる。

