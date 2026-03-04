2月27、28日に大谷翔平（31=ドジャース）がバンテリンドームナゴヤで見せた規格外のフリー打撃は、ファンや侍ジャパンナインを歓喜させた。

しかし、あの5階席まで飛ばした160メートルの当たりは本来、大谷にとって必要のないものだったという。

「大谷はそもそも、打撃練習を室内のケージでやる。フォーム固めとスイング軌道のチェックが主な目的で、屋外のフリー打撃は打球を遠くに飛ばそうと無意識のうちに余計な力が入ったりするからです。たまに屋外でフリー打撃をやるのは、昨年のポストシーズンのように不調に陥って調子が上向くきっかけが欲しいとき。あえてルーティンを変えているのです。けれども、名古屋ではフリー打撃をやる前に、室内のケージで打ち込んだと聞いた。つまり特大の当たりを連発したフリー打撃は、ファンサービスの一環とみるべき。バンテリンドームに足を運んだファンが何より、大谷のパワーに酔いしれたいことを本人は百も承知ですから」（球界関係者）

打った直後に体勢を崩して一塁方向によろけるくらい全力でスイングしていたのも、「ファンサービスの一環」であれば納得だ。とはいえ、あれだけマン振りしていたら疲労度はハンパじゃないし、せっかく室内のケージで固めたスイングを崩す可能性も出てくるだろう。

2023年の前回大会当時の大谷は、21年に投げて9勝2敗、打って46本塁打と二刀流が認められてMVPを獲得しているものの、まだメジャーのタイトルはなく、今ほど突き抜けた存在ではなかった。

しかし、23年から2年連続本塁打王、3年連続MVPを獲得。23年オフ、当時のプロスポーツ界最高額となる10年総額1000億円超でドジャースにFA移籍すると、1年目の24年は打者専念でメジャー史上初の「50（54）本塁打-50（59）盗塁」を達成。昨年までドジャースの今世紀初のワールドシリーズ2連覇に大きく貢献した。スター揃いのドジャースで確固たる地位を確立、大谷が本当の意味でメジャーの頂点に上り詰めたのは前回大会後の3年間なのだ。

前出の球界関係者がこう言った。

リーダーとしての力み、明らかな実践不足

「23年の前回大会ではダルビッシュ（39=パドレス）がチームを引っ張った。けれども、大谷にとって、前回と今回ではメジャーでの実績も、侍ジャパンの中での立ち位置も異なる。今回は自分が中心になってチームを牽引しなければならないし、そうすべきという意識が本人の中にもあるはず。日本ハムの北山（26）に前回のペッパーミルに代わるパフォーマンスを考えてこいと指示したり、本人が寝ずに考えたものに、もう一度考えろとダメ出ししたのもチームの中心にいるという自覚があればこそでしょう。

まして今大会は打者専念。本来は投打の二刀流でチームを引っ張るべきなのに、メジャーのレギュラーシーズンやポストシーズンでフル回転するために投げることを断念した。絶対に打たなければ、打ってチームの連覇に貢献しなければならないという意識はだれよりも強い。今回はチームリーダーというべき存在になっただけに、なおさら結果を出そうと力み過ぎないか心配です。前回大会でダルが、3試合計6イニングに投げて7安打5失点、防御率6.00とふるわなかったのは、大会までの実戦不足に加えて、リーダーの自分がぶざまな投球はできないと力んだのが原因とみる人もいます」

大谷は昨3日、阪神との強化試合に「1番・DH」でスタメン出場も一ゴロ、二ゴロの2打数無安打で六回に代打を送られた。これで前日から5打数無安打で、6日からの本番を迎えることになった。米国で打者としてライブBPは経験しているものの、相手チームとの実戦は2、3日の強化試合が初めて。投手と打者で異なる部分はあるにせよ、ダル同様、実戦不足は明らかだ。

仮に状態が70％だとして、本番で70％の力を発揮すれば問題はないのだが、侍ジャパンの中心選手になったがゆえに80〜90％の力を出そうと力めば、60％しか出せない可能性もある。大谷が心配だ。

史上最多のメジャーリーガーを招集している侍Jだが、チーム内には明らかな「待遇格差」がある。大谷翔平は別格としても、「メジャー組」と「国内組」との間にも大きな隔たりが浮き彫りになっている。いったいどういうことか。

