京アニ社長・八田英明さん逝去 享年76「けいおん！」「涼宮ハルヒの憂鬱」などヒット作多数
【モデルプレス＝2026/03/02】京都アニメーションが3月2日、代表取締役社長の八田英明さんが2月16日に76歳で亡くなったことを発表した。
同社は「弊社代表取締役社長 八田英明の逝去について」と題したお知らせを掲載し、「弊社代表取締役社長 八田 英明（はった ひであき）が2026年2月16日に逝去いたしました（享年76）。生前のご厚誼に深く感謝いたしますと共に、謹んでご通知申し上げます」と報告。「故人は、1985年の弊社設立から四十余年にわたり『よってたかって作る』を合言葉に、真摯なアニメーション制作を軸とした人を大切にしたエンターテインメント企業を志し、社長の任を果たしてまいりました」と追悼した。
そして、後任には八田真一郎氏が就任したことを伝え「社員一同、故人の想いを受け継ぎ、これからも世界中の皆さまに楽しんでいただける作品をよってたかって作ってまいります」とコメント。「なお、通夜および告別式は家族のみにて執り行いました。誠に勝手ながらご供花、ご香典およびご弔問等は、固くご辞退させていただきます」と結んでいる。
京都アニメーションの主な代表作は、「けいおん！」、「涼宮ハルヒの憂鬱」、「響け！ユーフォニアム」、「Free!」、「聲の形」など。（modelpress編集部）
