韓国ドラマ「花が咲けば、月を想い」第1話〜第4話【あらすじ＆相関図】
3月3日（火）あさ8時15分から、韓流プレミア「花が咲けば、月を想い」（主演 ：ユ・スンホ、イ・ヘリ[Girl’s Day] 全23話）がスタート！
※「TVer」にて、放送後ひる12時より見逃し配信中！
【動画】韓流プレミア「美女と純情男」最新回
【story】
禁酒令が布かれた朝鮮時代。科挙を受けるため都に上京してきた弓の名手ヨン。
一方、両班の娘だが両親を亡くし、日雇いで働くロソ。彼女は市場で偶然ヨンに救われる。だが、男勝りなロソの凶暴さにヨンは仰天し、2人は後味悪く別れるのだった。
後日、ロソは密造酒が高額で売買されるのを目撃し、兄の作った借金返済のため、酒の密造を始める。だが、酒を取り締まる役人となったヨンがロソの家に間借りして、引っ越してきて…。
「テレ東プラス」では、3月3日（火）〜3月6日（金）放送、第1話〜第4話のあらすじを紹介する。
【3月3日（火）放送 第1話】
長らく禁酒令が出された朝鮮。しかし人々は密輸や密造で荒稼ぎし、隠れて酒を飲んでいた。落ちぶれた両班の娘カン･ロソは、働きづめの生活を送っている。
科挙のため漢陽に来たナム･ヨンは、市場でケ･サンモクと揉めるロソの姿を目にする。ヨンは助けに入るが、ロソは自力で戦い、持ち金を取り返す。その姿にヨンは面食らう。
そんな中、科挙が行われ、禁酒令下で王様から酒を下賜されたヨンは…。
【3月4日（水）放送 第2話】
ロソの兄カン･ヘスは、科挙合格のために多額の負債を抱えてしまう。債権者であるサンモクを追って酒場に潜入したロソは、そこで酒が1杯20文という高値で売られていることを知る。
借金返済のため、ヘスは自宅の一部を貸し出すことにするが、その入居者は、なんと科挙に合格して役人となったヨンだった。
ロソは、禁酒令が強まる中、友人のチョン･グムと共に自宅で酒の密造を始めることに…。
【3月5日（木）放送 第3話】
監察となったヨンだが、世子に目をつけられてしまう。さらに上官のキム･ソグォンからは、禁酒令の取り締まりの一環として、密売業者を捕まえるよう命じられる。
一方、ロソとグムは警備が手薄になった薬房を拠点に、移動酒場を始める。酒は美味だと評判になるものの、場所代を要求するごろつきに襲われてしまう。そんな危機を救ってくれたのは、王宮を抜け出して酒を買いに来た世子のイ･ピョだった。
【3月6日（金）放送 第4話】
移動酒場を捕まえるため、各庁が取り締まりを強化する。役人から必死に逃げ回るロソだったが、ヨンに追い詰められ、持っていた金をすべて落としてしまう。
2人がもみ合う最中、ヨンは足を踏み外して落下。辿り着いた先は、大量の酒が保管された氷室だった。
ロソはなんとかその場を切り抜けるが、ヨンは見覚えのある顔に動揺する。そんな中ロソは、都一の妓楼である麒麟閣に酒を売ることを思いつく。
出演者
ナム・ヨン：ユ・スンホ
カン・ロソ：イ・ヘリ
世子イ・ピョ：ビョン・ウソク
ハン・エジン：カン・ミナ
演出・脚本
【演出】
ファン・インヒョク『ドクタープリズナー』『月桂樹洋服店の紳士たち〜恋はオーダーメイド！〜』
【脚本】
キム・アロク
※「TVer」にて、放送後ひる12時より見逃し配信中！
【動画】韓流プレミア「美女と純情男」最新回
【story】
禁酒令が布かれた朝鮮時代。科挙を受けるため都に上京してきた弓の名手ヨン。
一方、両班の娘だが両親を亡くし、日雇いで働くロソ。彼女は市場で偶然ヨンに救われる。だが、男勝りなロソの凶暴さにヨンは仰天し、2人は後味悪く別れるのだった。
後日、ロソは密造酒が高額で売買されるのを目撃し、兄の作った借金返済のため、酒の密造を始める。だが、酒を取り締まる役人となったヨンがロソの家に間借りして、引っ越してきて…。
【3月3日（火）放送 第1話】
長らく禁酒令が出された朝鮮。しかし人々は密輸や密造で荒稼ぎし、隠れて酒を飲んでいた。落ちぶれた両班の娘カン･ロソは、働きづめの生活を送っている。
科挙のため漢陽に来たナム･ヨンは、市場でケ･サンモクと揉めるロソの姿を目にする。ヨンは助けに入るが、ロソは自力で戦い、持ち金を取り返す。その姿にヨンは面食らう。
そんな中、科挙が行われ、禁酒令下で王様から酒を下賜されたヨンは…。
【3月4日（水）放送 第2話】
ロソの兄カン･ヘスは、科挙合格のために多額の負債を抱えてしまう。債権者であるサンモクを追って酒場に潜入したロソは、そこで酒が1杯20文という高値で売られていることを知る。
借金返済のため、ヘスは自宅の一部を貸し出すことにするが、その入居者は、なんと科挙に合格して役人となったヨンだった。
ロソは、禁酒令が強まる中、友人のチョン･グムと共に自宅で酒の密造を始めることに…。
【3月5日（木）放送 第3話】
監察となったヨンだが、世子に目をつけられてしまう。さらに上官のキム･ソグォンからは、禁酒令の取り締まりの一環として、密売業者を捕まえるよう命じられる。
一方、ロソとグムは警備が手薄になった薬房を拠点に、移動酒場を始める。酒は美味だと評判になるものの、場所代を要求するごろつきに襲われてしまう。そんな危機を救ってくれたのは、王宮を抜け出して酒を買いに来た世子のイ･ピョだった。
【3月6日（金）放送 第4話】
移動酒場を捕まえるため、各庁が取り締まりを強化する。役人から必死に逃げ回るロソだったが、ヨンに追い詰められ、持っていた金をすべて落としてしまう。
2人がもみ合う最中、ヨンは足を踏み外して落下。辿り着いた先は、大量の酒が保管された氷室だった。
ロソはなんとかその場を切り抜けるが、ヨンは見覚えのある顔に動揺する。そんな中ロソは、都一の妓楼である麒麟閣に酒を売ることを思いつく。
出演者
ナム・ヨン：ユ・スンホ
カン・ロソ：イ・ヘリ
世子イ・ピョ：ビョン・ウソク
ハン・エジン：カン・ミナ
演出・脚本
【演出】
ファン・インヒョク『ドクタープリズナー』『月桂樹洋服店の紳士たち〜恋はオーダーメイド！〜』
【脚本】
キム・アロク