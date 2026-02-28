この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ポイ活投資チャンネル」が「【2026年2月】ポイ活ルール変更をご紹介」と題した動画を公開した。本動画では、2026年2月から6月にかけて実施される主要なポイント・決済サービスのルール変更を網羅的に解説。iPhoneユーザー待望の新ルート開通という朗報がある一方で、人気サービスの還元率ダウンや集計対象外の追加といった「改悪」が相次いでいる現状が浮き彫りとなった。



まず2月の注目トピックとして、三井住友カードの「Oliveフレキシブルペイ」の還元率変更が挙げられた。従来はスマホのタッチ決済で7%還元だったが、クレジットモードでの支払いに限り「8%還元」へと引き上げられた。基本還元率とVポイントアッププログラムを組み合わせれば、対象店舗で最大20%還元も狙える改善だ。さらに大きなニュースとして、iPhoneにおける「楽天Edyから楽天キャッシュへの交換」機能の解禁が紹介された。これまでAndroid端末でしか利用できなかった相互交換がiOSでも可能となり、クレジットカードから楽天Edyを経由して楽天キャッシュへチャージする「高還元ルート」がiPhone単体で完結するようになった。ただし、この交換には「楽天Edyの物理カード」が必要であるという注意点も解説されている。



一方で、3月以降は厳しい変更が続く。三井住友カードの年間利用額に応じた特典、通称「100万円修行」の集計対象から、au PAYやKyash、JAL Payなどへのチャージが除外されることが決定した。さらに衝撃的なのが4月からの「Kyash」のルール変更だ。クレジットカード等からチャージした残高（Kyashバリュー）での決済還元率が、従来の0.2%から「0%」へと変更される。加えて、スーパーやコンビニ、ドラッグストアなど日常的な店舗での利用もポイント付与の対象外となるため、動画内では「Kyashについては完全終了となりそうです」と結論付けられた。また、6月には「PayPayステップ」の条件も厳格化され、本人確認が必須となるほか、他社決済サービスへのチャージがカウント対象外となる。



今回の解説からは、決済サービス各社が「自社経済圏への囲い込み」を強化し、ポイントの多重取りができる「抜け道」を次々と塞いでいる傾向が見て取れる。ユーザーは常に最新のルール変更を把握し、利用する決済手段を柔軟に見直す必要がありそうだ。