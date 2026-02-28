100均の家電もここまできたか…！千円だけど機能充実！スペックの高さに驚いたイヤフォン
商品情報
商品名：完全ワイヤレスイヤホン（残量表示付）
価格：￥1,100（税込）
サイズ（約）
充電ケース：W68.5mm×D25mm×H47.5mm
イヤホン：W15.7mm×D12.5mm×H26.5mm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480837468
高スペックすぎて圧倒される！ダイソーの『完全ワイヤレスイヤホン（残量表示付）』
ダイソーのモバイルグッズ売り場で見つけた、ディスプレイ付きの完全ワイヤレスイヤホン。
日本人技術者がチューニングした日本人向けの音質に設計されており、直径8mmのダイナミック型ドライバーを搭載。
映像との音ズレを軽減するゲームモード搭載（遅延0.06秒）で、ゲームや動画を低遅延で聞くことができます。
価格は1,100円（税込）。この価格帯で低遅延モードが付いているのは嬉しいポイントです。
ケース中央にバッテリー残量が表示され、左右にはそれぞれのイヤホンの充電状況が4段階で表示されます。
数値で見えるので、あとどれくらい使えるかがひと目で分かります。
100円ショップのイヤホンで残量が表示されるのは革命的！
ダイソーの家電もここまできたか…！と思わず唸る高機能っぷりです。
充電はUSB Type-C。ケーブルは別売りなので、手持ちのものを使う形になります。
イヤホン・ケースともに充電時間は約2時間。
イヤホン単体で約8時間再生可能、ケース併用で最大約16時間使えます。
基本的な操作は、よくあるワイヤレスイヤホンと同じような感じです。
タッチ操作対応で、感覚的に扱いやすいです。
通常モード（ミュージックモード）とゲームモードの切り替えは、左右どちらかのイヤホンを連続で3回タッチすればOK。
Bluetooth Ver5.4対応で、スマホやタブレット、オーディオ機器で使用可能です。
初回のみペアリング操作が必要。ケースから取り出すと自動で電源が入り、スマホ側の設定画面から「DG036-03」を選択すれば接続完了です。
登録可能端末は最大4台。対応コーデックはSBCのみとなっています。
約33gの超軽量！外出先でも快適に音楽や動画を楽しめる！
実際に使ってみて、まず驚いたのはケースの軽さ。
ケース約27g、イヤホン（片方）約3gで、全部合わせて約33gと超軽量！
持ち歩きの負担が少ないので、ポケットに入れっぱなしでも気になりません。
音質はやや軽め。少しシャカシャカした印象はありますが、比較的クリアに聞こえます。
筆者はゲームをあまりしないので、細かな比較はできませんが、確かに遅延は少ない印象。
音楽もオーディオブックも問題なく再生できました。日常使いにはストレスなく使えると思います。
今回は、ダイソーの『完全ワイヤレスイヤホン（残量表示付）』をご紹介しました。
千円でここまで機能が揃っているなら、まずは気軽に試してみるのもアリだと思えるイヤホンでした！
重低音重視というより、軽やかに聞きたい方向けです。モノラルモード対応で片耳使用もできるので、ながら聞きにもぴったりだと思います。
気になる方は、ぜひダイソーでチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。