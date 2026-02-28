100均の家電もここまできたか…！千円だけど機能充実！スペックの高さに驚いたイヤフォン

ケースにディスプレイが付いた完全ワイヤレスイヤホンが、ダイソーに登場！充電残量がひと目でわかる仕様は、100均のイヤホンの中では革命的な存在！低遅延ゲームモード搭載で、映像との音ズレを軽減する機能付き。普段使いから動画視聴、ゲームまで幅広く使えるコスパ最強の1台です。本体も軽量で持ち運びに便利です。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：完全ワイヤレスイヤホン（残量表示付）

価格：￥1,100（税込）

サイズ（約）

充電ケース：W68.5mm×D25mm×H47.5mm

イヤホン：W15.7mm×D12.5mm×H26.5mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480837468

高スペックすぎて圧倒される！ダイソーの『完全ワイヤレスイヤホン（残量表示付）』

ダイソーのモバイルグッズ売り場で見つけた、ディスプレイ付きの完全ワイヤレスイヤホン。

日本人技術者がチューニングした日本人向けの音質に設計されており、直径8mmのダイナミック型ドライバーを搭載。

映像との音ズレを軽減するゲームモード搭載（遅延0.06秒）で、ゲームや動画を低遅延で聞くことができます。

価格は1,100円（税込）。この価格帯で低遅延モードが付いているのは嬉しいポイントです。

ケース中央にバッテリー残量が表示され、左右にはそれぞれのイヤホンの充電状況が4段階で表示されます。

数値で見えるので、あとどれくらい使えるかがひと目で分かります。

100円ショップのイヤホンで残量が表示されるのは革命的！

ダイソーの家電もここまできたか…！と思わず唸る高機能っぷりです。

充電はUSB Type-C。ケーブルは別売りなので、手持ちのものを使う形になります。

イヤホン・ケースともに充電時間は約2時間。

イヤホン単体で約8時間再生可能、ケース併用で最大約16時間使えます。

基本的な操作は、よくあるワイヤレスイヤホンと同じような感じです。

タッチ操作対応で、感覚的に扱いやすいです。

通常モード（ミュージックモード）とゲームモードの切り替えは、左右どちらかのイヤホンを連続で3回タッチすればOK。

Bluetooth Ver5.4対応で、スマホやタブレット、オーディオ機器で使用可能です。

初回のみペアリング操作が必要。ケースから取り出すと自動で電源が入り、スマホ側の設定画面から「DG036-03」を選択すれば接続完了です。

登録可能端末は最大4台。対応コーデックはSBCのみとなっています。

約33gの超軽量！外出先でも快適に音楽や動画を楽しめる！

実際に使ってみて、まず驚いたのはケースの軽さ。

ケース約27g、イヤホン（片方）約3gで、全部合わせて約33gと超軽量！

持ち歩きの負担が少ないので、ポケットに入れっぱなしでも気になりません。

音質はやや軽め。少しシャカシャカした印象はありますが、比較的クリアに聞こえます。

筆者はゲームをあまりしないので、細かな比較はできませんが、確かに遅延は少ない印象。

音楽もオーディオブックも問題なく再生できました。日常使いにはストレスなく使えると思います。

今回は、ダイソーの『完全ワイヤレスイヤホン（残量表示付）』をご紹介しました。

千円でここまで機能が揃っているなら、まずは気軽に試してみるのもアリだと思えるイヤホンでした！

重低音重視というより、軽やかに聞きたい方向けです。モノラルモード対応で片耳使用もできるので、ながら聞きにもぴったりだと思います。

気になる方は、ぜひダイソーでチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。