まだ厳しい寒さが続いていた2月初旬。日も沈みかけたころ、都内の閑静な高級住宅街にタクシーが止まると、降りてきた女性が小走りでマンションへと入っていく。エントランスには長身の男性が待っており、2人はハグを交わすーー。

「親し気に会話を交わした後、長身の男性が女性に少し覆いかぶさるような形で腕を回してハグしていました。ハグしながら少し揺れているようにも見え、ちょっと社交ダンスをしているような感じでしたね。男性の方は竹内涼真さんで、早く会いたくて部屋から迎えに来たような様子でした」（目撃した人）

竹内といえば2025年10月期のドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）で、亭主関白な男・勝男を演じ、一大ブームに。さらに放送中の2026年1月期のドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）では過去に秘密を持つ刑事役で主演、そのミステリアスな展開からSNSで“考察合戦”が過熱しており、主演作が軒並み話題となる“いま最も売れている俳優”だ。

そんな竹内がドラマのワンシーンのようなハグをした相手は女優の土居志央梨だ。

「土居さんは2024年のNHK連続テレビ小説『虎に翼』で伊藤沙莉さん演じる主人公・猪爪寅子（ともこ）の同級生、山田よね役を演じて一躍お茶の間でも知られるようになりました。実力派の女優として舞台や映画などでも活躍しています」（芸能記者）

さらにこの日は竹内の妹でタレントのたけうちほのか、弟で歌手の竹内唯人も連れ立って竹内のマンションへと入っていった。竹内と土居はどのような関係なのか。

「2人はお付き合いされており、竹内さんの妹さんや弟さんとも交流するいわば“家族公認”の関係だそうです」（映像関係者）

竹内と土居は2025年12月18日からNetflixで配信され、配信初週にNetflix週間グローバルTOP10（非英語映画）で4位にランクインするなど、世界的なヒットを記録した『10DANCE』で共演している。

社交ダンス競技をテーマにした同作は、竹内や土居ら出演者のダンスの完成度の高さが話題となったが、社交ダンス未経験の竹内はクランクインの7カ月前からダンスレッスンを開始。パートナーを組める段階まで練習を重ねるとすぐ、竹内は土居を指名して“自主練”を始めたという。ともに長く時間を過ごした2人には、ある“共通点”があったようだ。

「竹内さんはプロチームの下部組織に所属し、ケガさえしていなかったらサッカー選手になっていたと言われています。一方の土居さんは3歳のときからバレエを15年間続けており、2人とも“ザ・体育会系”。社交ダンスは体を預ける振り付けも多く、相手を信用できないと大ケガをしてしまうダンスです。あの激しく濃密なダンスシーンは、お互いの共通点からくる信頼関係があったからこそでしょう」（前出の映像関係者）

また、撮影現場で大作の主演として精神的に追い詰められる様子もあった竹内に、1歳年上の土居が「もっと楽しんでやらないと」と声を掛けて勇気づける場面なども見られたという。

「竹内さんはもともとフェミニンなお嬢様よりボーイッシュなサバサバしてる人が好きなんです。土居さんはスタジオの全部に目を配っていて、雰囲気づくりを大切にしており、そういったところにも惹かれたのだと思います」（前出の映像関係者）

ともに作品を作り上げた2人は、「2025年9月ごろに2人で連れ立って歩いていた」（近所の人）という目撃情報もあり、クランクアップからほどなく交際を始めたようだ。

しかし、出演オファーが途切れず、若手人気No.1俳優の呼び声高い竹内はもちろん、土居も2月4日から2月22日かけて舞台『黒百合』に出演。さらには3月20日にNHK総合で放送される『虎に翼』のスピンオフドラマ『山口轟法律事務所』の主演を務めるなどお互いに多忙を極めている。

「少しでも2人の時間を過ごすため、会うのはもっぱら竹内さんの自宅。また、土居さんの舞台を竹内さんがお忍びで観に行くこともあるそうです」（前出の映像関係者）

寸暇を惜しむかのように、連日、竹内の自宅に通う土居の姿を本誌も確認しているが、2月14日のバレンタインデーには、舞台を終えた土居が竹内の自宅に向かう途中でタクシーを止め、人気チョコレートショップに立ち寄り、行列に並びながら“本命チョコ”を買い求めている様子も目撃している。少ない時間の中でも、互いを思いやりながら過ごしているようだ。

本誌は、2月27日11時、竹内の自宅から仕事に向かう土居を直撃。「お付き合いされてどれくらいとか、ひと言だけ」と問いかけたが、無言のまま迎車のタクシーへ。乗車した土居に「『10DANCE』がきっかけで？」と問いかけると、微笑みながら「また、ゆっくり……」とだけ答えるとドアが閉まり、タクシーは走り去っていった。

また、竹内・土居、双方の所属事務所に2人の交際が事実かどうかを問い合わせたが、両事務所ともに「プライベートなことは本人に任せております」という回答だった。

人気No.1俳優の竹内と実力派女優の土居の熱愛の行方を「ゆっくり」見守りたい。