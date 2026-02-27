平愛梨、『徹子の部屋』で冒頭から号泣 異例の収録スタートに黒柳徹子も思わず「大丈夫ですか？」
プロサッカー選手・長友佑都（FC東京所属／39）の妻でタレントの平愛梨（41）が27日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演。冒頭から大粒の涙をこぼした。
【写真】「みんなイケメンになりそう」平愛梨の息子4人“顔出し”ショット ※2枚目
この日が番組初登場となった平。艶やかな衣装を身にまとい「お願いします」と一礼してスタジオに入ったが、黒柳徹子から「平愛梨さん、今日のお客さまです。どうも。可愛いお洋服ね」と話しかけられると「ごめんなさい…」と突然大粒の涙をこぼした。
平は続けて「お会いできて感激してます。すみません。いい年してごめんなさい」と震える声で語ると、黒柳も「優しい方なんだ。大丈夫ですか？」とティッシュを差し出した。涙の理由について「いやもう本当に今日は徹子さんのお部屋に来させていただいて。本当に母とか、身内とか、夫のご家族も本当に喜んでくれて。本当にありがとうございます」と語った。
平と長友の間には18年2月に長男（8）、19年8月に次男（6）、21年4月に三男（4）、23年5月に四男が誕生している。
