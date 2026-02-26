大人気格闘ゲームの実写映画シリーズ続編『モータルコンバット2』より、バトルシーンたっぷりの新予告編が公開された。FINISH HIM！

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

世界中から集められた戦士たちが文字通りの死闘を繰り広げる格闘トーナメント、モータルコンバットを描く。2作目で中心人物となるのは、カール・アーバン演じる、「落ちぶれた格闘家・映画スター」ジョニー・ケイジ。世界中から忘れ去られた存在として、自身の格闘能力も放棄している。そこにライデン（浅野忠信）やソニア（ジェシカ・マクナミー）が現れ、モータルコンバットに出場して地球を守れと告げられる。おれが、モータルコンバットに？

映像では、ケイジや新キャラクターのキタナ（アデライン・ルドルフ）、ジェイド（タティ・ガブリエル）ほか、前作から続投のコール・ヤング（ルイス・タン）、リュウ・カン（ルディ・リン）、ジャクソン・“ジャックス”・ブリッグス（メカード・ブルックス） らが登場し、華々しいアクションや秘技を次々と繰り出している。真田広之のスコーピオン／ハサシ・ハンゾウの「GET OVER HERE！」も炸裂するほか、火を吹く場面も収められている。

すでに『モータルコンバット3』の製作も決定していることから、スタジオは本作に大きな自信を持っているようだ。映画『モータルコンバット2（原題）』は2026年5月8日に米国公開予定。