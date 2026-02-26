“水ダウ婚”話題のネルソンズ青山フォール勝ち、番組で本名公開「初めて知った」「俳優にいそう」と注目集まる
【モデルプレス＝2026/02/26】お笑いトリオ・ネルソンズの青山フォール勝ちが25日、TBS系バラエティ番組「水曜日のダウンタウン」（毎週水曜よる10時〜／以下、「水ダウ」）に出演。本名を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「水ダウ」企画で結婚した人気芸人、美人妻とのウエディングフォト
この日、同番組では青山のプロポーズ企画が実施された。放送中盤では、青山と親交のあるお笑いコンビ・コットンの西村真二と蛙亭の中村周平がVTRにて出演。青山が結婚についてどう考えているのか探る場面があった。西村は青山に「プロポーズのプランはあるんですか？」と質問すると、青山は「頑張ってやるから」と決意を伝えた。
西村が続けて「青山久志、頑張る？」と青山の本名を口にしつつ笑顔を見せると、青山も「青山久志頑張るから。一世一代頑張るから」と力強く語った。なお、番組終盤にて青山は13年交際していた彼女・ちさとさんにプロポーズ。無事にプロポーズを成功させ、スタジオからは感動の声が上がった。さらに、放送後には自身のX（旧Twitter）にて結婚を報告。“水ダウ婚”と話題を呼んでいる。
この放送を受け、視聴者からは「本名かっこいい」「青山久志が本名なんだ！」「初めて知った」「俳優にいそう」などと驚きの声が上がっている。（modelpress編集部）
