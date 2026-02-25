村重杏奈、「文春砲を受けた感想を…」報道陣から熱愛報道問われるもトーク力でさらりとかわす
タレントの村重杏奈（27）が25日、新ヘアケアブランド「RINGS by meet tree」新商品発表会に登場した。先月、週刊文春でコムドットのひゅうがとの熱愛が報じられたことについて質問を受けるも、村重の即興トーク力でさらりとかわす場面があった。
【全身ショット】綺麗…華やかなドレスで登場した村重杏奈
「RINGS by meet tree」は、100年続く木材メーカーである丸山木材ホールディングスから誕生した新ヘアケアブランド。新商品は、「うねりケア成分」に加え、フローラルとサボンに「国産ヒノキ精油」をブレンドした“記憶に残る香り”が特長となっている。
髪の毛の悩みについて聞かれた村重は「私、結構寝癖がすごいタイプで」と告白。「朝起きたら『鳥の皆さんいらっしゃいませ！』ってくらい鳥の巣になっちゃうんですよ。でも、この商品を使ってからはストンとなった感じがします。出勤がしやすかった。いつも結構時間がかかるんですけど、そのまま行けましたね」とアピールした。
イベント後の囲み取材では、報道に絡めて「彼氏に髪の毛を乾かしてもらう憧れはありますか？」と問われると「ないです！己のことは己でやる！」ときっぱり。さらに「ちなみに恋愛については？」と聞かれると、「今日はシャンプーがメインです！」と明るいトーンで答えた。
その後も「美しくなられましたが、プライベートでなにかありましたか？」と問われた村重は「めっちゃ働いているんですけど、そのなかでは時短美容をやっているんですよ。それで美しくなったのかなと思います」とさらりとかわす。
「周りに褒めてくれる人がいるんですか？」とさらに追及されるも、瞬時に「弟がすごく言ってくれるんですよ！それが結構頑張れる動力になっています！」と話した。最後に「文春砲を受けた感想を…」と直接的に聞かれると、改めて「今日はシャンプーがメインなので！」と笑顔で回答していた。
