日常・本音・メンバー愛。RIIZEの個性あふれるメンバーに聞くQ＆A！

RIIZEの愛され最年長、SHOTARO

Q. 朝起きて一番にすることは？

朝起きてまずはスマホを見ます。というか、うるさく鳴っている目覚ましのアラームを止める（笑）。

Q. 寝る前にすることは？

毎日、必ずフェイスマスクでパックをしています。

Q. つい言ってしまう口癖は？

日本語だと「それこそ」ってけっこう言います。韓国語だと「ネー（はい）」ですね。これは日本でもつい言っちゃいます。

Q. 子供のころの宝物は？

Nintendo DSですね。『トモダチコレクション』とか『スーパーマリオ』とかやってました。あと脳トレとか、ちびロボも！

Q. 自分を褒めてください。

いつもよくやっているからあんまり無理せず、でも時には無理をして（笑）、頑張れ！ あと、いつも応援してくれるファンのみなさんを信じて、周りの人たちを信じて、自分のペースで頑張って！

Q. 自分に活を入れてください。

早寝早起きしっかりして！ あと、今ももちろん練習しているけど、もっともっと頑張れ！

Q. ○○記念日を作るとしたら、何月何日、何の記念日？

僕の誕生日、11月25日を「チート記念日」にして何でも食べられる日にします！ この日だけは好きなものを好きなだけ食べたいですね。

Q. 冷蔵庫に常備しているものは？

日本のしょうゆと叙々苑のタレ。あとは僕たちが専属モデルを務めるUIQ（ユイク）のクーリングパッドも入ってます。

Q. どうしても断捨離できないものは？

服！ 100着以上はあります（笑）。僕らの宿舎のメンバーはみんな衣装持ちなので、リビングにまで服があふれてます。でも捨てられないんです…。

Q. 写真フォルダで一番多いものは？

（スマホを見ながら）風景が多いですね。最近、ツアーをしているので飛行機から撮った空の写真とか、ツアーで行った先の風景を撮ることが多いです。あとは職業上、セルカが多いです（笑）。

Q. ショウタロウさんの取扱説明書を作るとしたら？

ふざけている時のノリに一緒にノッてくれたらうれしいです。RIIZEのメンバーは僕以外MBTIがTなので、たまには共感してくれる人が横にいてくれたらいいなと思って。僕もだんだん性格が変わってきた気がします（笑）。僕のノリに一緒にノッてくれる、相談にも乗ってくれるとうれしいです。

Q. メンバーの取扱説明書は？

ウンソク：ウンソクはイケメンと言われ慣れているように見えるけど、実は意外とイケメンと言われるのを喜びます。負けず嫌いなところもあって、そういう面をひそかにかっこいいと思っている節もあるので、例えばスポーツで活躍したり、試合に勝ったら「さすがだね」と褒めてあげると喜ぶと思います。

ソンチャン：ソンチャンは練習室とかで急に変な声を出したりしてふざけだす時があるんですけど、そういう時に一緒にノッてあげると喜びます。

ウォンビン：ウォンビンは話を聞いてあげるとすごい話し出すタイプなので、話を聞いてあげるのが大事です。ウォンビンはMBTIがTだけど、共感してあげると冗談を言ってきたり、心の扉が開きます。メンバーの中で一番猫っぽいです。

ソヒ：意外と自分に興味を持ってくれる人を好みます。ささいなことでも、例えば「あの時、こんなことしてたよね」とか、ソヒのことは何でも覚えていてあげると喜びます。逆に、ソヒが歌ったドラマOSTの曲名を覚えていないとへそを曲げちゃいます。常日頃からソヒのことをよく見てあげてください。

アントン：自分の話を聞いてもらえるのが一番うれしいと思います。面白い動画を教え合ったりしてコミュニケーションしましょう。ある程度の距離感は必要で、あんまりベタベタ引っ付かれるのは好みません。アントンとは笑いのセンスが似ていて、お互い面白い動画を見せ合ってるんですよね。でも最近はマネージャーに話を聞いてもらうことが多くて、僕たちに話してよ！って思って、ちょっとさみしいです（笑）。

SHOTARO

ショウタロウ 2000年11月25日生まれ。切れ味鋭いダンスと相反する人懐っこい笑顔で周りを魅了する、RIIZEの最年長。

落ち着いた雰囲気とのギャップも沼、EUNSEOK

Q. 朝起きて一番にすることは？

水を飲むこと。水は常温のものを置いています。

Q. 寝る前にすることは？

僕は寝ている時に歯ぎしりをしてしまうので、それを防ぐためにマウスピースをはめます。

Q. つい言ってしまう口癖は？

口癖、あったかなあ。（考え込みながら）口癖ではないんですけど、歯を噛んだまま息を吸って「スーッ」という音を出す癖がありますね（笑）。

Q. 子供のころの宝物は？

僕は物欲があまりなくて、ものに執着するタイプでもないので、ありません。

Q. 自分を褒めてください。

いつも一生懸命やってるから、「頑張ってるよ」と言ってあげたいです。

Q. 自分に活を入れてください。

僕はめんどくさがりな性格なので、「何事にももっと情熱を持って、もっと一生懸命にやってみろ！」と言いたいですね。

Q. ○○記念日を作るとしたら、何月何日、何の記念日？

3月20日を誕生日翌日記念日として休日にしたいです。僕の誕生日が3月19日なんですけど、いつも次の日に休めないんですよ。誕生日の当日じゃなくてもいいから、次の日にお休みをもらえるように、翌日を記念日にしたいです（笑）。

Q. 冷蔵庫に常備しているものは？

プロテイン飲料は欠かさないようにしています。いつでもタンパク質が摂れるように！ それ以外は特に常備しておきたいものはないですね。

Q. どうしても断捨離できないものは？

パソコンとスマホです。この2つだけは僕にとって絶対になくてはならないものです。

Q. 写真フォルダで一番多いものは？

自分のセルカです。

Q. ウンソクさんの取扱説明書を作るとしたら？

寝ている時に邪魔をしないこと！ 僕は普段はどんなことでも怒らないタイプですが、眠っている時に邪魔をされるのだけは我慢できないんです。そういう時は怒ることもありえます。

Q. メンバーの取扱説明書は？

ショウタロウ：一緒にごはんを食べると喜びます。ごはんはえり好みしないけど、誰かと一緒に食べたがるタイプですね。

ソンチャン：気分がいい時にそのノリに合わせてあげると喜びます。ソンチャンと一緒になってテンションを上げてあげると喜びます。

ウォンビン：同じ宿舎で暮らしているんですけど、早くシャワーを浴びるのが好きだから、先にお風呂の順番を譲ってあげると喜びます。

ソヒ：アニメが好きなので、アニメキャラクターのフィギュアをプレゼントしてあげたら喜ぶと思います。

アントン：音楽が好きだから、楽器を買ってあげたら喜ぶと思います。ギターとかベースなんかをプレゼントしたらすごく喜ぶんじゃないかな。

EUNSEOK

ウンソク 2001年3月19日生まれ。落ち着きのある佇まいと何事にも動じない安定感が魅力。

情熱あふれる“マッチナム”、SUNGCHAN

Q. 朝起きて一番にすることは？

まずカーテンを開けて、日光を浴びて顔を洗う。その間は、なるべくスマートフォンに触らないのがマイルール。スマホって一瞬でたくさんの情報が入ってくるので、少し頭が重くなってしまう気がして。目覚めてから10〜15分くらい経った後に見るようにしています。

Q. 寝る前にすることは？

僕は睡眠をすごく大切にしているんです。睡眠の質を上げるために、マグネシウムのサプリを摂取しています。部屋の温度は少し涼しめ。暑すぎない環境のほうが、僕はぐっすり眠れるみたい。アイマスクをするのも欠かせない習慣です。

Q. 日常のささやかな幸せは？

ただ歌を口ずさんでいる時。気分がいい時はR＆Bやバラードを歌っています。ポップスやJ-POPも歌います。

Q. 自分へのご褒美は？

散歩する時間。あとは、たくさん寝る時間（笑）。8〜9時間くらい寝られたら最高ですね。

Q. 宿舎でよくいる場所は？

ベッド。宿舎ではベッドに“くっついて”生きています。ベッドで横になって、何も考えずにYouTubeでおもしろ映像を見たりするのが好きです。

Q. スマホの写真フォルダの中で一番多いのは？

セルカですね。職業柄、自撮りをたくさん撮らないといけないので。僕が一番かっこよく見えるアングルが左上側からショットなんです。気づくといつもそのアングルからの写真になっています。ファンの皆さんはほかのアングルも見たいかもしれないけど（笑）。

Q. メンバーと日本を旅行するならどこに行く？

北海道でおいしい食べ物を食べたり、名所を観光したりしたいです。富士山がキレイに見える場所にも行ってみたいです。

Q. 記念日を作るなら？

僕の誕生日、一択です（笑）！

Q. ソンチャンさんの取扱説明書を作るとしたら？

僕は今も時間があれば友人とサッカーをしているくらいサッカーLOVE。サッカーを一緒にしたり、サッカーの話を一緒にできたら楽しく過ごせると思います。

Q. メンバーの取扱説明書は？

ショウタロウ：軽い世間話や雑談が上手なタイプなので、話しかけてあげれば、話に花が咲くと思います。

ウンソク：あまりに関心を持たれすぎるのは好きじゃないので、適度に関心、気遣いをしてあげると喜びます。僕くらい長年一緒にいないと、ボーダーラインをキャッチするのは、なかなか難しいかも。ウェブ漫画やゲームなど、ウンソクの好きな分野の話をしてあげると喜ぶと思います。

ウォンビン：おとなしいけど、おしゃべりが好きなタイプ。最近、人と話したい気持ちが強いみたいです。特に夜、話し相手を探しているようです。

ソヒ：ゲームが好きなので、ゲームを一緒にしたり、最近流行っているミームの話をしたりすると喜んでくれます。

アントン：アントンが興味のある音楽のような話をすると乗ってくると思います。

SUNGCHAN

ソンチャン 2001年9月13日生まれ。ラップだけでなく、歌も上手なマルチプレイヤー。

唯一無二のビジュアルと努力の塊、WONBIN

Q. 朝起きて一番にすることは？

最初にすることは、「あと10秒で起きよう」と心に決めること。「10秒以内に起きなければ起きられない」が僕のモットーなので、気合で起きます。

Q. 寝る前にすることは？

最近はステージに立つ機会が多いので、寝る前にステージ映像のモニタリングをしてうまくいかなかった部分や課題をチェックします。心配性なんですよね。そのあとにYouTubeを少し見て寝ます。

Q. 日常のささやかな幸せは？

やっぱりごはんを食べる時かな。たくさん食べるほうではないですが、おいしいお店を探して食べに行くのが好きです。お店探しは得意だと思う。周りの人に薦められて行くこともありますし、料理系のYouTubeで紹介されているお店に行くこともあります。

Q. 思い出の味は？

母が作るキムチチムです。食べると懐かしさを感じますし、今でも時々思い出します。特別な作り方があるのかはわかりません。僕は食べる専門なので（笑）。でも、母が作ってくれるキムチチムが世界で一番おいしいと思っています！

Q. 聞くとうれしい言葉は？

ファンの皆さんから「今日のステージよかった」「写真、すごくいいね」とか「うまい」という言葉はどれもうれしいですし、力になります。

Q. 冷蔵庫に常備しているものは？

のどの管理をするためにキキョウエキスをストックしています。甘くておいしいです。

Q.宿舎で一番いる場所は？

ベッド。宿舎にはほとんど寝るだけのために帰っています（涙）。

Q. スマホの写真フォルダで一番多いものは？

仕事柄、セルフィーをたくさん撮るので、自分の写真が一番多いです。

Q. 日本のコンビニで必ず買うものは？

「カンデミーナ」！ 今日も持ってきました！ 酸っぱくて、甘酸っぱい粉がかかっているのがお気に入りで、日本に来るたびに買っています。

Q. ウォンビンさんの取扱説明書を作るとしたら？

仕事をする時は集中できる環境が必要です。集中できる状況を作ってもらえるとありがたいです。

Q. メンバーの取扱説明書は？

ショウタロウ：からかって遊んだりする時もからかいすぎはいけません。やりすぎると拗ねるので、ほどよくからかって、ほどよくフォローすることが必要です。

ウンソク：ゲームと一人時間が好き。餃子が大好物で、餃子をあげると大喜びします。

ソンチャン：面白い人が好きですね。アップダウンが激しい時もあるので、うまく合わせてあげてください。

ソヒ：おいしいものをあげると喜びますよ。特にラーメン。それと、意外に一人の時間が必要なタイプということも覚えておいてほしいです。

アントン：音楽の話をするとすごく喜びます。自分の音楽の話や真面目な音楽談議が好きです。

WONBIN

ウォンビン 2002年3月2日生まれ。ダンス・歌ともに得意なオールラウンダー。ギターなど楽器も得意。

等身大の笑顔と天性の歌声を持つ、SOHEE

Q. 朝起きて一番にすることは？

スマホのメッセージを確認すること。

Q. 寝る前にすることは？

アニメを見ることです。アニメを見ていると眠くなるので、そうなったらテレビを消して、ASMRを聴きながら寝ます。

Q. つい言ってしまう口癖は？

韓国語では「ムォンガ（なんか）」と「チンチャ（マジで）」をよく使ってますね。日本語でも「なんか」ってよく言いますね（笑）。あとは、「ちょっと」もよく言います。

Q. 子供のころの宝物は？

本当にちっちゃい子供のころは、「パワーレンジャー」のロボットのおもちゃが大好きでした。

Q. 自分を褒めてください。

「ソヒ！ たくさんの人がお前の歌声を聴いて、力をもらってると言ってくれているよ。だから、自信を持って歌い続けたらいいと思う！」と言ってあげたいです。

Q. 自分に活を入れてください。

「たくさんの人に褒められたからといって自惚れず、自信に溺れず、いつでも謙虚な気持ちを忘れるな！」と言いたいです。

Q. ○○記念日を作るとしたら、何月何日、何の記念日？

せっかくなのでトルビョン（ソヒさんが考案したキャラクター）に記念日を作ってあげたいけど、日にちが思いつかないです。ごめんなさい…。

Q. 冷蔵庫に常備しているものは？

100ミリリットルくらいの小さなペットボトルの水をたくさん常備しています。小さいサイズなのは、飲みきりサイズで楽だからです。

Q. どうしても断捨離できないものは？

服！ 服ごとに思い出がたくさんあるから。といっても、服がめちゃくちゃたくさんあるわけではないですよ。

Q. 写真フォルダで一番多いものは？

自分の写真です。

Q. ソヒさんの取扱説明書を作るとしたら？

仲のいい友だちみたいに、気を使いすぎない関係でいることが一番気楽でうれしいですね。といっても傷つけるようなことを言ったりやったりせず、お互い尊重し合える関係性でいたいです。

Q. メンバーの取扱説明書は？

ショウタロウ：一緒にいてあげることが大事。一人でいる時間も好きだけど、一緒にいてあげると喜びます。ごはんは必ず一緒に食べること。

ウンソク：逆に一人でいるのが好きだから、一人の時間を確保してあげて、そういう時はそっとしておいてください。

ソンチャン：リアクションが大事！ ソンチャン兄さんが何かギャグを言って笑わせようとした時は、思いっきりリアクションしてあげてください。ソンチャン兄さんのギャグは面白いですよ。

ウォンビン：誰かと一緒に何かをすることが好きなので、練習したり、ごはんを食べたり、一緒の時間を過ごしてあげてください。

アントン：アントンに必要なのはディープな会話です。音楽の話でも何でもいいんですけど、とにかく深みのある話をするのを好みます。

SOHEE

ソヒ 2003年11月21日生まれ。人懐こい笑顔に透明感と個性を併せ持つ伸びやかな歌声が魅力。

音楽を愛する感性的な末っ子、ANTON

Q.朝起きて一番にすることは？

顔を洗う（笑）。体調によってなかなか起きられない日もあるけど、スパッと起きられるほうだと思います。今日は早起きをしましたよ。この撮影が楽しみすぎて、気持ちよい目覚めでした♡

Q. 寝る前にすることは？

本当に疲れている時はできませんが、気持ちと時間に余裕がある時は、UIQのパックをしたり、長めにシャワーを浴びたりして癒し時間を楽しんでいます。

Q.日常生活に何かささやかな幸せは？

海外スケジュールの時に、ホテルの部屋や移動する車の中から見える景色がいいと、気分がよくなります。

Q.自分自身を褒めてください。

いつも一生懸命やって、成長していると思う。これからも自分磨きを頑張るんだぞ！

Q. 思い出の味は？

トマトや野菜が入った母特製の野菜スープです。幼いころ、よく食べていたのですが、母が愛情をたっぷり込めて作ってくれたので、大切な思い出になっています。

Q. 聞くとうれしい言葉は？

ファンや周りの人たちに、「応援しているよ！」と言われると力になります。

Q. 自分へのご褒美は？

おいしいものを食べに行ったり、映画を観に行ったりする時間がご褒美だと思います。映画館に一人で行くこともありますよ。アクション、SF、ロマンス、コメディ…。ホラー以外なら何でも観ます！

Q. メンバーと日本に行くなら何がしたい？

スキー場に行きたいです。家族で日本のスキー場に行ったことがあって、すごく楽しかった思い出があるので、メンバーと一緒に楽しみたいです。僕はもともとスキー派でしたが、メンバーたちと一度スノーボードをしてからは、ボードにも興味を持ちました。あとは、ショウタロウ兄さんがおすすめしてくれた温泉に行きたいです。

Q. アントンさんの取扱説明書を作るとしたら？

人の多いところはあまり好きじゃなくて、騒がしいところに長くいると疲れちゃう。音楽を聴きながら一人で充電する時間が必要です。悲しい時に悲しい歌を聴いて感情に浸ったりするのも好きです。

Q. メンバーの取扱説明書は？

ショウタロウ：いつもエネルギッシュな人なので、どこかに一緒に遊びに行ったり、ごはんを食べたりして過ごすと楽しいと思います。

ウンソク：実はRIIZEの隠れた“Funnyガイ”。よくオヤジギャグを言うのですが、僕は笑いのツボが合っていて、そのオヤジギャグがけっこう好き。ギャグを言った時にはたくさん笑ってあげると喜びます。

ソンチャン：まるで“トルネード”みたいな人。とにかく見ていて飽きません。練習中も、メンバー同士で過ごしている時も、突然ものすごく元気になったと思ったら、その反動で、急にトーンダウンすることもあるのですが、そのアップダウンに驚いてはいけません（笑）。

ウォンビン：一人でいるのが好きですが、いざ一人になると寂しくなるタイプ。だから、ずっとかまってあげていないといけません。時には大変かもしれないけど、たくさん遊んであげるといいかも。

ソヒ：どこに行っても、すぐに人と打ち解けられたり、一緒にいる人たちをリラックスさせたりできる人なので、ソヒ兄さんと一緒に過ごす時間を楽しんでくれればいいと思います。

ANTON

アントン 2004年3月21日生まれ。ピアノやチェロなど幼少期から音楽への造詣が深い、RIIZEの末っ子。

RIIZE

ライズ 2023年に韓国、2024年に日本デビュー。2025年には初のワールドツアーを成功させた。2月18日にニューシングル『All of You』をリリース。2月21日〜23日には、初の東京ドーム公演「2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME」を開催。

