◆「高い枕＝高級で良い」は大間違い…老舗12代目が教える、首こり・不眠の“真犯人”

※本稿は、『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

首こり・不眠を招く“勘違い”の正体

「何個買い替えても、合う枕が見つからない」「高い枕を買ったのに、首が痛くて目が覚める」

私の店には、こうした“枕難民”のお客様が毎日のように訪れます。もしかしてあなたも、押し入れの中に使わなくなった枕が3つも4つも転がっている……そんなことはありませんか？

これまで1万人以上の寝姿勢を測定してきた私からすれば、枕選びに失敗する理由は明白です。それは、多くの人が「素材（硬さ）」ばかりを気にし、「高さ」という最重要ポイントを間違えているからです。

枕選びで「素材」から入る人は失敗する

「低反発がいいですか？ 高反発がいいですか？」

お客様から最初によく聞かれる質問です。しかし、厳しいことを言うようですが、この質問をしている時点で枕選びは失敗する確率が高いと言わざるを得ません。確かに、ウレタン、そば殻、パイプ、羽毛といった素材の違いは感触（好み）に関わります。しかし、それはあくまで「寝心地」の話。体の痛みや不調を取り除くための本質ではありません。

枕とは、リラックスするためのクッションではなく、頭と敷き寝具の間にできる「隙間」を埋め、重い頭と背骨を支えるための「構造パーツ」です。どんなに最高級の素材を使っていても、どんなに肌触りが良くても、そのパーツの「厚み（高さ）」が数ミリずれていれば、首という精密な機関は歪み、機能不全を起こします。

枕選びにおいて、素材は二の次。命運を握るのは、「高さ」なのです。

「高すぎる枕」が不調の製造装置になる

特に危険なのが、「高すぎる枕」です。お店で試したときは、「頭がしっかり支えられている」と感じて高い枕を選ぶ人が多いのですが、これが大きな落とし穴です。

高い枕で寝るということは、一晩中「下を向いてスマホを見ている」のと同じ姿勢で固定されることを意味します。顎が引け、首の後ろの筋肉（僧帽筋など）が常に引っ張られ続ける状態です。これを6時間、7時間と続ければどうなるか。首のカーブは崩れ、神経は圧迫され、血流は悪化します。

「朝起きると頭が重い」「首や肩がガチガチだ」

その原因を「歳だから」「冷え性だから」と諦めていませんか？ ほとんどの場合、それは体質のせいではなく、単に枕が高すぎて首を痛めつけている「高さのミス」です。

正解は「見た目よりもずっと低い」

では、理想の高さとは何か？ 答えはシンプルで、「真っ直ぐに立った姿勢を、そのまま横にした状態」です。仰向けで寝たときに、耳の穴、肩、腰、くるぶしが一直線になること。これが背骨に負担のかからない「リセット姿勢」です。

実際に測定して調整すると、多くのお客様が「えっ、こんなに低くていいんですか？」と驚かれます。皆さんが思っている以上に、理想的な枕は低いのです。

今日からできる一番確実な方法は、今夜、自宅にあるバスタオルを畳んで枕代わりにしてみることです。少しずつ折り方を変えて、スマホで横顔を自撮りしてみてください。首に変なシワが寄らず、目線が真上を向き、呼吸が一番ラクだと感じる高さ。それがあなたにとっての「世界一の枕」の原石です。

高価な枕を買いに走る前に、まずは「高さ」を見直してみてください。たった数センチ、数ミリの調整が、あなたの睡眠を劇的に変えるはずです。

