いちごと桜のスイーツで春を彩る。キンプトン新宿東京から「いちごと桜アフタヌーンティー “春彩”」が登場

キンプトン新宿東京は3月1日〜4月30日、「いちごと桜アフタヌーンティー “春彩”」を提供します。

■桜あんのミルフィーユや抹茶フィナンシェなどが登場

同アフタヌーンティーでは、春の光が差し込むディストリクトでいちごと桜のエッセンスを重ねた、季節感あふれるスイーツを用意しています。

スイーツには、桜あんとカスタードをあわせた「桜あんミルフィーユ」や抹茶のコクが楽しめる「抹茶フィナンシェ」のほか、チョコレートにいちごを合わせたタルト、桜の香りがふわりと広がるメレンゲ、桜あんがメインのパフェなどが登場。

セイボリーは、「いちごとアボカドのタルト」や「桜鯛のカルパッチョ」、オリーブの肉詰めフリットによる「アスコラーナ・ミラノサラミ」が揃います。

プレミアムプラン限定で、スペシャルスイーツ「桜とピスタチオのムース あまおうのプレミアムソース仕立て」やノンアルコールワイン「桜ブロッサム」も楽しめます。

また、ザ・ジョーンズ カフェ＆バーでは桜のスイーツが楽しめる「桜 スイーツセレクション」を同時開催します。

■期間限定メニュー概要

提供日程：2026年3月1日〜4月30日

メニュー名：いちごと桜アフタヌーンティー “春彩”

時間：120分制

アフタヌーンティー 11:30〜17:00 (最終入店15:00)

ハイティー - 夜桜プラン 18:00〜23:00

※事前予約制（前日の16時まで）

場所：ディストリクト ブラッスリー・バー・ラウンジ

内容：

（スイーツ）

桜あんミルフィーユ

抹茶フィナンシェ

ストロベリーチョコタルト

桜ストロベリームース

メレンゲシャンティー

桜あんパフェ

桜ローズムース

（セイボリー）

いちごとアボカドのタルト

桜鯛のカルパッチョ

アスコラーナ・ミラノサラミ

プレミアムプラン限定：

桜とピスタチオのムース あまおうのプレミアムソース仕立て

桜ブロッサム

（フォルサ）