au／UQ mobile、iPhoneとAndroid間のeSIM転送に対応
KDDIと沖縄セルラーは2月18日から、「au／UQ mobile」において、iPhoneまたはAndroidスマートフォン上での設定・手続きだけでeSIMの情報を異なるOS間で転送できる機能が利用可能になったと発表した。一部の機種（全38機種）から対応を開始し、対象機種は今後順次拡大していく予定。
iOS間、Android間でのeSIM転送の手続きはOS標準機能として対応していたが、これまでは異なるOS間では手続きできなかった。今回、KDDI、沖縄セルラーがApple、Googleの両社と協力することで、新しい端末へ機種変更する際にiOSとAndroidの間でeSIMを簡単に転送できるようになった。
当初の対象機種は、iOS（iPhone）が29機種、Androidが9種。Androidは、Google Pixel 10／Google Pixel 10 Pro／Google Pixel 10 Pro XL／Google Pixel 10 Pro Fold／Google Pixel 9a／Google Pixel 9／Google Pixel 9 Pro／Google Pixel 9 Pro XL／Google Pixel 9 Pro Fold。
なお、2月17日から、eSIM転送の手続きの受付時間を0時5分〜23時55分に拡大した。
