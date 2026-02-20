トヨタ斬新「“4人乗り”オープンカー」“実車公開”に反響殺到！

トヨタ博物館（愛知県長久手市）は2026年2月21日・22日の2日間、パシフィコ横浜（神奈川県横浜市）で開催される日本最大級のクラシックカーイベント「Nostalgic 2days（ノスタルジック2デイズ）2026」に初出展します。

ブースには、現在同館で開催中の企画展に合わせ、1990年代を彩った2台の車両が持ち込まれます。

1台は、誰もが納得する伝説のマシン、WRC（世界ラリー選手権）でドライバー＆マニュファクチャラーズのダブルタイトルを獲得した「セリカ GT-FOUR（ST185型・1993年式）」。

そしてもう1台は、その隣に並ぶには少々意外かもしれませんが、90年代を生きた若者にとっては、セリカ以上に“リアルな青春”の記憶を呼び覚ますクルマでした。

そのモデルとは、「サイノス コンバーチブル（1997年式）」。

「ターセル／コルサ／カローラII」をベースに仕立てられたこのコンパクトクーペは、手が届きやすい価格とスタイリッシュなデザインで、当時の若者のデートカーとして一世を風靡しました。

この発表に対し、SNSやネットコミュニティでは、当時の甘酸っぱい記憶を蘇らせるユーザーが続出しています。

「『友達以上、恋人未満』のキャッチコピー！ テレビCMで何度も聞いたフレーズだ」「懐かしすぎて感動。涙出る。あの頃は街中をたくさん走ってたよね」「サイノスは、まさに『リア充』しか乗れないクルマというイメージだった」など、当時の空気感を懐かしむ声が溢れました。

特に今回展示されるのは、2代目モデルの途中から追加された希少なオープンモデル「コンバーチブル」です。

これには元オーナーと思われる層から、「イエローのコンバーチブルに乗ってました！ 限定色だったかな？」「自分も乗ってた。1300ccの3ATだったから走りはそれなり。でもオープンの爽快感を楽しむには最高だった」「内装はプラスチッキーで簡素だったけど、値段も手頃で気軽に付き合える良いクルマでした」といった、具体的なエピソードが数多く寄せられています。

一方で、「オープンカーなんだけど、マツダ『ロードスター』と違って屋根を開けて走っている姿はあまり見なかったな」「ファッションで乗る人が多かった気がする」「あれだけ走っていたのに今や希少車」という、当時の街の風景を切り取ったような鋭いコメントも見られました。

なぜ今回、数ある名車の中からあえて「サイノス」が選ばれたのか。そこにはトヨタ博物館ならではの“熱い理由”があります。

現在の榊原館長は同館初のエンジニア出身であり、トヨタ入社当時に開発に携わっていたのが、まさにこのサイノスだったのです。

技術的な偉業を成し遂げたセリカと、作り手の魂が込められた大衆車のサイノス。

この対照的な2台の展示は、クルマ文化の多様性を大切にする同館の姿勢を象徴しています。

こうした背景に対し、現代のクルマ事情と重ね合わせるコメントも目立ちます。

「またこういう安価で買える楽しいクーペを出して、若い世代に乗ってもらいたい」「今はバンやSUVばかりで飽きてるから、こういうクルマの需要はあるはず」「200万円以内で販売したら絶対にヒットする！」といった、手頃なスペシャリティカーの復活を切望する声が後を絶ちません。

世界の頂点を極めた「最強のセリカ」と、若者の等身大の夢を乗せた「最愛のサイノス」。

令和の横浜で実現するこの共演は、多くのファンにとって、忘れかけていた90年代の熱気と再会できる貴重な機会となりそうです。