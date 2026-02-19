この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

旅行YouTuberの「旅のヤマネ」が、「【秋田へ温泉旅行】開湯300年！東北の秘湯宿で過ごす贅沢な休日。きりたんぽ鍋も堪能【後生掛温泉旅館】」と題した動画を公開しました。岩手県盛岡市からレンタカーで出発し、雪深い山道を越えて秋田県の名湯「後生掛温泉」を目指す様子を紹介しています。

動画では、まず秋田県鹿角市で昼食をとるため、創業昭和10年のラーメン店「平和軒」を訪れます。透明感のあるスープに背脂が効いた「七福らーめん」を堪能した後、目的地である「後生掛温泉旅館」へ。冬期は通行可能なルートが限られるという雪道を慎重に進み、雪に覆われた旅館に到着しました。後生掛温泉は300年以上の歴史を持つ湯治場として知られ、硫黄の香りが立ち込める館内では、白濁した源泉掛け流しの湯を楽しめます。旅のヤマネ氏は、雪景色を望む貸切風呂や、温泉の蒸気を利用した「箱蒸し風呂」など、7種類の温泉を堪能し、心身ともにリフレッシュしました。夕食には、名物のきりたんぽ鍋や和牛の温泉蒸しなど、地元の食材を活かした料理が並びます。さらに、温泉の地熱を利用した床暖房施設「オンドル」で体を芯から温めるなど、湯治場ならではの体験を満喫しました。

雪景色の中で楽しむ温泉や郷土料理は、日々の疲れを癒やしてくれます。冬の温泉旅行を計画する際の参考にしてみてはいかがでしょうか。

