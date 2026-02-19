ハーマンインターナショナルは、JBLが手掛けるゲーミングデバイスブランド「JBL Quantum」シリーズからゲーミングヘッドセット新製品「JBL Quantum 950 WIRELESS」「JBL Quantum 650 WIRELESS」「JBL Quantum 250」を2月26日に発売します。

50mm径ドライバーを搭載

3製品の共通仕様として、カーボン製の振動板とネオジム磁石を搭載した50mm径ダイナミックドライバーを搭載。迫力あるサウンドと両立して、ゲーム中の微細な音を正確に再現します。

4mmから6mmに大型化した単一指向性のブームマイクは着脱式になっている他、マグネット式イヤーパッドなど本体を構成するパーツが交換可能。パーツの交換により長く使えるのが特徴です。ヘッドバンドはメッシュ素材のハンモック構造を採用し、イヤーパッドはメモリーフォームを使用。長時間のプレイでも快適に使用できます。

専用アプリケーションでサウンド設定をカスタマイズ

正確な音像定位と臨場感を提供する独自技術「JBL Quantum 空間サウンド」に対応。空間サウンドに加えてイコライザーやアクティブノイズキャンセリングの設定を専用アプリケーション「JBL QuantumENGINE」からカスタマイズできます。

イコライザーは19種類のプリセット設定が利用でき、「Apex Legends」「Overwatch 2」などゲームタイトルに合わせて用意されたプリセットも選択できます。

3モデルをラインアップ

最上位モデルのJBL Quantum 950 WIRELESSは、付属のベースステーションと接続する2.4GHzワイヤレスとBluetooth 5.3のデュアルワイヤレスに対応。対応プロファイルはA2DP V1.4、AVCRP V1.6.2、HFP V1.8。超低遅延のUSB-Cと3.5mmの有線接続にも対応します。空間サウンドはヘッドトラッキング機能を搭載。バッテリーが2個付属し、1個はベースステーションで充電しながら2個で最大約60時間の再生が可能。価格はオープンで、JBLオンラインストアでの販売価格は5万5000円（税込）。

JBL Quantum 650 WIRELESSは、付属のUSBドングルで接続する2.4GHzワイヤレスとBluetooth 5.3のデュアルワイヤレスに対応。対応プロファイルはA2DP V1.4、HFP V1.8。有線はUSB-Cのみに対応します。空間サウンドはヘッドトラッキング機能を搭載。バッテリー1個が付属し、最大約60時間の再生が可能。価格はオープンで、JBLオンラインストアでの販売価格は2万2000円（税込）。

JBL Quantum 250は、3.5mmの接続のみに対応する有線モデル。価格はオープンで、JBLオンラインストアでの販売価格は1万1000円（税込）です。