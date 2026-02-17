超特急・SUPER★DRAGONメンバーらアーティスト界のサッカー経験者集結「THE GAME CENTER」第2弾出演者解禁
【モデルプレス＝2026/02/17】サッカー日本代表レジェンズチームと人気アーティスト選抜チームが対戦するイベント「THE GAME CENTER -FOOTBALL DREAM MATCH- in Saitama Stadium 2OO2」が4月4日、“日本サッカーの聖地”埼玉スタジアム2OO2にて開催。このたび、第2弾出演者が解禁された。
【写真】5歳から10年間のサッカー経験を持つEBiDANメンバー
今回新たに参戦が決定したのは、超特急よりカイ、タクヤ、ハル。SUPER★DRAGONより飯島颯。いずれも圧倒的な人気を誇るボーイズグループの中心メンバー。ステージで見せるパフォーマンスとは異なる、“本気の勝負顔”でピッチに立つ。超特急のカイは5歳から中学3年生までの10年間サッカーに打ち込み、各種市大会などで優勝経験も持つ本格派。長年培った基礎技術と試合感覚は、今回のピッチでも大きな武器となる。タクヤは小学生・中学生とサッカー部に所属。部活動で積み重ねた実戦経験と運動量が持ち味。堅実なプレーでチームを支える存在になりそうだ。さらにハルは小学2年生から6年生までの5年間プレーし、市大会で準優勝を経験。俊敏な動きと積極性でピッチを駆け回る。
SUPER★DRAGONの飯島颯は3歳の頃から兄の影響でボールを蹴り始め、小学生から本格的にプレー。中学までサッカーを続け、チームではキャプテンを務めた経験を持つ。さらに地元の選抜メンバーにも選出された実績を持つ実力者だ。幼少期から培ってきたボール感覚とリーダーシップが、アーティスト選抜に新たな推進力をもたらす。
また、第1弾で発表されたメンバーの中にも、改めて注目すべき経歴を持つメンバーがいる。ITARU（龍宮城）は、小・中でキャプテン経験を持ち、高校3年時のトライアウト期にシンガポールのクラブチームから声が掛かり、サッカー専門誌にも特集された逸材。プロの道も現実味を帯びていたほどの実力を持つ。冨田侑暉（龍宮城）は、フィールドホッケーで京都府代表を務めた経歴を持つアスリート。競技は異なるものの、その運動能力と競技経験はサッカーの舞台でも大きな強みとなる。
THE RAMPAGEのRIKUは、実に14年のサッカー歴を誇る本格派。キッズ時代はフォワードとして得点を狙うポジションを担い、中学以降はサイドハーフをメインに中盤エリアを担当。攻守に関わる運動量と視野の広さを武器にプレーしてきた。第1弾で発表されたメンバーとあわせ、アーティスト選抜はそれぞれのバックボーンを持つ個性豊かなチームとなっている。
一方、今回日本代表レジェンズチームにも佐藤寿人、鈴木啓太、田中順也、福西崇史、安田理大と日本代表に招集歴のある豪華な追加メンバーが決定。第1弾で発表された本田圭佑、柿谷曜一朗、松井大輔らに続き、攻守のバランスがさらに整ったレジェンズチームはまさに“本気布陣”。アーティストたちにとっても憧れの存在との共演となる。
さらに、本イベントをより楽しめる存在として、サッカー解説者として人気を誇る林陵平の参加も決定。林はアーティストとの親交も深く、当日は場内でリアルタイム解説を行いながら、「実は学生時代サッカー一筋だったメンバー」「意外なポジション適性」「このプレーに表れるその人らしさ」など、アーティストそれぞれのバックボーンや見どころを分かりやすく紹介。サッカーに詳しくない観客でも、“推しの新たな魅力”を発見しながら楽しめる空間を演出し、本イベントならではの“エンターテインメント解説”を届ける。
24年前、サッカー日本代表がW杯で初の勝ち点を獲得した“日本サッカーの聖地”埼玉スタジアム2OO2。ワールドカップイヤーの2026年4月、この聖地を舞台にサッカー日本代表レジェンズチームと、各事務所の垣根を越えて集結した人気アーティスト選抜チームによる夢の一戦が開催されることが決定した。
イベント名は「THE GAME CENTER −FOOTBALL DREAM MATCH− in Saitama Stadium 2OO2」。ピッチ上では各チームによる本気のサッカーマッチをはじめ、アーティストたちがしのぎを削るサッカー対決企画、さらにはスタジアム全体を巻き込んだ観客参加型のゲーム企画やスペシャルライブなども予定。サッカー愛に満ちあふれたアーティストたちが集結し、ピッチ上で爽やかな汗を流す埼玉スタジアム2OO2は、この日限りの特別なエンターテインメント空間になる。（modelpress編集部）
公演名：「THE GAME CENTER −FOOTBALL DREAM MATCH− in Saitama Stadium 2OO2」
開催日時：2026年4月4日（土） 開場：12：00 開演：14：00（予定）
会場：埼玉スタジアム2OO2
出演者：
【アーティストサッカー選抜】
ADAM（STARGLOW）／飯島颯（SUPER★DRAGON）／ITARU（龍宮城）／カイ（超特急）／JUNON（BE:FIRST）／SKY-HI／砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）／瀬口黎弥（FANTASTICS）／SOTA（BE:FIRST）／タクヤ（超特急）／手越祐也／冨田侑暉（龍宮城）／中島颯太（FANTASTICS）／ハル（超特急）／八木勇征（FANTASTICS）／山中柔太朗（M!LK）／RIKU（THE RAMPAGE）／RYUHEI（BE:FIRST）
【日本代表レジェンズ】
柿谷曜一朗／北澤豪／佐藤寿人／鈴木啓太／田中順也／坪井慶介／中澤佑二／福西崇史／本田圭佑／松井大輔／南雄太／安田理大
主催：日本テレビ／FM NACK5
制作：THE SPINGLASS
運営：SOGO TOKYO
【Not Sponsored 記事】
◆超特急・SUPER★DRAGONら人気ボーイズグループメンバー集結
◆佐藤寿人・鈴木啓太ら日本代表招集歴メンバーが登場
◆林陵平、サッカー解説者として参加決定
◆「THE GAME CENTER -FOOTBALL DREAM MATCH- in Saitama Stadium 2OO2」
◆「THE GAME CENTER −FOOTBALL DREAM MATCH− in Saitama Stadium 2OO2」公演概要
