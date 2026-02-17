紀文食品から、サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」と「ポムポムプリン」のかまぼこのアソートパックが登場！

春らしい桃色と黄色の立体成型かまぼこ「マイメロディ ポムポムプリン かまぼこ」が発売されます☆

紀文食品「マイメロディ ポムポムプリン かまぼこ」

価格：193円（税込）

発売日：2026年3月2日（月）

内容量： 4個入り

販売エリア：全国

紀文食品から、サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」と「ポムポムプリン」をかたどったかまぼこがセットになった「マイメロディ ポムポムプリン かまぼこ」が登場！

2025年サンリオキャラクター大賞で1位に輝いた「ポムポムプリン」のかまぼこは、1年ぶりの登場となります。

紀文が展開する立体成型かまぼこシリーズとしては、この組み合わせの展開は初めて。

桃色と黄色のかまぼこが食卓を彩ります☆

原材料には卵・小麦不使用で、カルシウムとビタミンＤ入りです。

お弁当はもちろん、いつものメニューのトッピングにもおすすめ！

使いやすい個包装タイプとなっています。

マイメロディ

「マイメロディ」は、華やかな桃色のかまぼこになりました！

頭巾やかわいい手足もきれいに立体化されています。

ポムポムプリン

「ポムポムプリン」は、やさしい黄色のかまぼこに。

ベレー帽も再現したかわいい一品は、おかずの主役にもなってくれます☆

お弁当やおかずをキュートに彩る、「マイメロディ」と「ポムポムプリン」の立体成型かまぼこ！

「マイメロディ ポムポムプリン かまぼこ」は、2026年3月2日（月）より全国で販売開始です。

