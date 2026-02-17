裸芸の元祖・井手らっきょ、過激すぎる芸人人生を赤裸々告白
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ『しくじり先生 俺みたいになるな!!』の最新話を２月13日（金）夜９時30分より放送した。
今回の放送では、“裸芸の元祖”と呼ばれるベテランお笑い芸人・井手らっきょが初登壇。現代では考えられない過激な裸芸の裏側と、それによって引き起こされた数々のしくじりを赤裸々に語った。
冒頭から井手らっきょ先生は「（現在は）海パンを穿いたり、お盆で隠したりしますが、僕はモザイクが隠してくれた」と笑いを誘い、「そんな私はこんなしくじりを犯しております」と宣言。「空気を読まずに全裸になり、芸能界の大御所がブチギレ！」「客前で何度も全裸になり警察に出頭」と衝撃ワードを連発し、教室をざわつかせる。
そして、授業では「“爆笑連発のモノマネ芸”をきっかけに太田プロダクションにスカウトされた」という芸能界入りのきっかけから、たけし軍団に入ることになった経緯、そして「様々な番組で裸芸に手を染めることになる……」と“裸芸誕生の瞬間”などを振り返りながら、“裸芸”の暴走で招いたまさかのしくじり事件を掘り下げていく。
大学を中退して芸能界入りし、「事務所で野球チーム作りたい」「井手一緒に野球やろう」と声をかけられたことをきっかけにたけし軍団に入ったという井手らっきょ先生。軍団入りして最初の仕事は、生放送番組『スーパーJOCKEY』の「熱湯コマーシャル」だったとか。そこで、「熱湯コマーシャル」での“生着替え”について話題が上がると、“30秒で着替えないと周りの幕が強制的に下ろされてしまう“という過激なルールに、生徒役で出演した23歳のタレント・森脇梨々夏は「普通のテレビで？」「今じゃありえない」と愕然。さらに、同じく生徒役で出演したタレント・伊集院光が「初めて言うけど、ウチのカミさん出てるからね。タレント時代CDの告知で出た」と衝撃告白。スタジオからは「ええー！！」「すごっ！」と驚きの声が上がる中、井手らっきょ先生に「そのVTRは残ってないんですか？」と問われた伊集院は「僕が全部燃やしました」と明かし笑いを誘った。
また、“裸芸の誕生の瞬間”については、『スーパーJOCKEY』内のコーナー「THEガンバルマン」での“水中ジェスチャー”で最後の順番になり、「何もやることがない、どうしよう」と焦った結果、「せめて、たけしさんだけは笑わせたい……よし、脱ごう！」と思ったのがきっかけだったと回顧。それ以降、毎週のように全裸になる日々が始まったそう。
そして、たけし軍団の人気が高まる一方で、各地で裸芸を披露していた井手らっきょ先生は、ある日、警察から「公然わいせつ罪になるから警視庁に出頭しなさい」と連絡が。「正直捕まるかと思った……」と振り返り、取調室で「二度とこのようなことはしません」と始末書を書いて拇印を押したとか。裸芸が警察沙汰へと発展したまさかの展開にスタジオは騒然。
しかし、警察沙汰になっても裸芸を継続した先生は、さらなるしくじり地獄へ。プロ野球名球会のレジェンドが揃う番組に参加した際、試合後の鏡開きで、「脱ぐべきか、いや“絶対に”脱いではいけない」と葛藤しながらも、酒樽が割れた瞬間に全裸で登場。「お先に失礼しま〜す」と言って酒樽に浸かったと回想。そして、「シーンとなってヤバいと思ったら、遠くから『お前、何やってんだ！』ってとんでもない怒鳴り声が聞こえた」とし、その声の方向を見ると“まさかの人物”が大激怒……。スタジオに戦慄が走った大御所とは一体誰なのか？
さらに井手らっきょ先生は、その後も次々と“裸芸でのしくじり実体験”を打ち明けて……。コンプラに厳しい現代では考えられないド級のしくじり連発にスタジオは驚きと笑いの連続。授業終盤では「なぜ色んな方に怒られても裸芸をやり続けたのか」と当時の心境を告白。過激な裸芸の裏にあった軍団の長であるビートたけしへの想いとは？本編は配信後７日間、無料で視聴可能。
