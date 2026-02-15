ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』。

2月11日（水）に放送された第1話では、MCの菊池風磨がショーダンサーの“膝枕”に白旗宣言をする場面があった。

©AbemaTV, Inc.

同シリーズは、モテを自認し“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。

参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。

新シーズンには、過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16名が集結。スタジオMCは、霜降り明星のせいや、YOU、菊池風磨（timelesz）、谷まりあが務める。

◆菊池風磨「モテるためにやってるのか…」

初回放送では、男女16名が地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタに集結した。

オープニングパーティーでは、女性には“モテミッション”が与えられ、男性1人を選んで実行。さらには異性を1から3までの「Good数」で評価した数字の合計が「1stモテVOTE」の結果となり、そこで最下位になったメンバーは脱落することが発表された。

この脱落制度の発表を皮切りに、より多くのポイントを得るための“モテ戦略”が繰り広げられていく。

©AbemaTV, Inc.

ショーダンサー・るみ（27歳）は俳優・ゆうと（奥雄人／28歳）に「（モテミッションを）見た瞬間、絶対ゆうとくんにやりたいと思った」と告げ、“膝枕”を提案。

ゆうとの頭を膝に乗せると「るみに全力で甘えてほしい」と囁き、距離を一気に縮める。

©AbemaTV, Inc.

これにはスタジオMC陣も大興奮。「ゆうとくんメロメロじゃん」と声が上がるなか、菊池は「こんなこと言われたらダメだよ」と絶叫する。

るみのモテテクニックに対し、谷まりあが「本当かどうかわからない」と冷静に分析する一方で、菊池は「みんなモテるためにやってるのか」「危ねえ、半分好きだった」と漏らし、スタジオの笑いを誘っていた。