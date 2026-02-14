ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子で鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が銀、佐藤駿（エームサービス・明大）が銅メダルを獲得した。歓喜から一夜明けた14日、2人はTBS系の番組に出演。佐藤はフリー前の秘話やコーチへの感謝を口にした。

現地13日に行われた男子フリーで、佐藤は「火の鳥」を好演。フリーでは3位の高得点をマークし、ショートプログラム（SP）9位から大逆転で銅メダルに輝いた。

佐藤は憧れの羽生結弦さんの動画を見てから演技に臨むのがルーティン。「今回も見ました」とし、2018年平昌五輪で連覇達成のフリー「SEIMEI」を見たと明かした。

個人戦の前に行われ、銀メダルを獲得した団体戦の表彰式では、表彰台でスケート靴のブレードが傷つくアクシデントが発生。この大ピンチを救ったのが、佐藤が師事する日下匡力コーチだった。

同コーチは靴のメンテナンスにも長けており、佐藤ら日本選手の靴を研磨して貢献。佐藤は「もう日下コーチがいなかったら、本当にどうなっていたことか。本当に万全の状態で臨むことができたので、良かった」と感謝していた。

日下コーチは競技後、客席に向かって大きく拳を突き上げたり、飛び跳ねるようにリンクサイドを移動する姿が目撃され、SNSでバズっている。佐藤は「毎大会、自分より喜んでくれるので、凄くうれしい」と話した。



