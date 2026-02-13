本日の【上場来高値更新】 朝日工、シチズンなど90銘柄
本日の日経平均株価は、高値警戒感から利益確定売りが優勢となり、前日比697円安の5万6941円と続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は90社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、26年3月期業績予想と期末配当計画を上方修正した朝日工業社 <1975> [東証Ｐ]、北米向け時計好調で今期は一転最終増益を計画するシチズン時計 <7762> [東証Ｐ]、26年12月期連続最高益・増配予想が評価されたアシックス <7936> [東証Ｐ]など。そのほか、アールプランナー <2983> [東証Ｇ]、ちゅうぎんフィナンシャルグループ <5832> [東証Ｐ]、大阪ガス <9532> [東証Ｐ]の3社は10日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1515> 日鉄鉱 東Ｐ 鉱業
<1776> 三井住建道 東Ｓ 建設業
<1925> 大和ハウス 東Ｐ 建設業
<1942> 関電工 東Ｐ 建設業
<1969> 高砂熱 東Ｐ 建設業
<1975> 朝日工 東Ｐ 建設業
<2224> コモ 東Ｓ 食料品
<2264> 森永乳 東Ｐ 食料品
<2344> 平安レイ 東Ｓ サービス業
<2820> やまみ 東Ｓ 食料品
<2918> わらべ日洋 東Ｐ 食料品
<2962> テクニスコ 東Ｓ 金属製品
<2983> アールプラン 東Ｇ 不動産業
<2986> ＬＡホールデ 東Ｇ 不動産業
<2993> 長栄 東Ｓ 不動産業
<3110> 日東紡 東Ｐ ガラス土石製品
<3231> 野村不ＨＤ 東Ｐ 不動産業
<3252> 地主 東Ｐ 不動産業
<3288> オープンＨ 東Ｐ 不動産業
<3299> ムゲンＥ 東Ｓ 不動産業
<3433> トーカロ 東Ｐ 金属製品
<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品
<3467> アグレ都市 東Ｓ 不動産業
<3612> ワールド 東Ｐ 繊維製品
<3837> アドソル日進 東Ｐ 情報・通信業
<4041> 日曹達 東Ｐ 化学
<4062> イビデン 東Ｐ 電気機器
<4099> 四国化ＨＤ 東Ｐ 化学
<4182> 菱ガス化 東Ｐ 化学
<4553> 東和薬品 東Ｐ 医薬品
<4578> 大塚ＨＤ 東Ｐ 医薬品
<4732> ＵＳＳ 東Ｐ サービス業
<5184> ニチリン 東Ｓ ゴム製品
<5334> 特殊陶 東Ｐ ガラス土石製品
<5344> ＭＡＲＵＷＡ 東Ｐ ガラス土石製品
<5706> 三井金属 東Ｐ 非鉄金属
<5831> しずおかＦＧ 東Ｐ 銀行業
<5832> ちゅうぎんＦ 東Ｐ 銀行業
<5982> マルゼン 東Ｓ 金属製品
<6101> ツガミ 東Ｐ 機械
<6113> アマダ 東Ｐ 機械
<6134> ＦＵＪＩ 東Ｐ 機械
<6201> 豊田織 東Ｐ 輸送用機器
<6209> リケンＮＰＲ 東Ｐ 機械
<6231> 木村工機 東Ｓ 機械
<6301> コマツ 東Ｐ 機械
<6326> クボタ 東Ｐ 機械
<6327> 北川精機 東Ｓ 機械
<6376> 日機装 東Ｐ 精密機器
<6379> レイズネク 東Ｐ 建設業
<6383> ダイフク 東Ｐ 機械
<6407> ＣＫＤ 東Ｐ 機械
<6524> 湖北工業 東Ｓ 電気機器
<6627> テラプローブ 東Ｓ 電気機器
<6644> 大崎電 東Ｐ 電気機器
<6676> ＢＵＦ 東Ｓ 電気機器
<6777> ｓａｎｔｅｃ 東Ｓ 電気機器
<6787> メイコー 東Ｐ 電気機器
<6809> ＴＯＡ 東Ｐ 電気機器
<6871> 日本マイクロ 東Ｐ 電気機器
<7278> エクセディ 東Ｐ 輸送用機器
<7326> ＳＢＩＩＧ 東Ｇ 保険業
<7409> エアロエッジ 東Ｇ 輸送用機器
<7481> 尾家産 東Ｓ 卸売業
<7685> バイセル 東Ｇ 卸売業
<7762> シチズン 東Ｐ 精密機器
<7888> 三光合成 東Ｐ 化学
<7936> アシックス 東Ｐ その他製品
<8001> 伊藤忠 東Ｐ 卸売業
<8061> 西華産 東Ｐ 卸売業
<8066> 三谷商 東Ｓ 卸売業
<8097> 三愛オブリ 東Ｐ 卸売業
<8098> 稲畑産 東Ｐ 卸売業
<8154> 加賀電子 東Ｐ 卸売業
<8194> ライフコーポ 東Ｐ 小売業
<8282> ケーズＨＤ 東Ｐ 小売業
<8341> 七十七 東Ｐ 銀行業
<8593> 三菱ＨＣキャ 東Ｐ その他金融業
<8630> ＳＯＭＰＯ 東Ｐ 保険業
<8750> 第一生命ＨＤ 東Ｐ 保険業
<9301> 三菱倉 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9303> 住友倉 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9324> 安田倉 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9531> 東ガス 東Ｐ 電気・ガス業
<9532> 大ガス 東Ｐ 電気・ガス業
<9543> 静ガス 東Ｐ 電気・ガス業
<9622> スペース 東Ｐ サービス業
<9780> ビステム 東Ｓ サービス業
<9782> ＤＭＳ 東Ｓ サービス業
<9948> アークス 東Ｐ 小売業
株探ニュース