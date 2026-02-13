　本日の日経平均株価は、高値警戒感から利益確定売りが優勢となり、前日比697円安の5万6941円と続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は90社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、26年3月期業績予想と期末配当計画を上方修正した朝日工業社 <1975> [東証Ｐ]、北米向け時計好調で今期は一転最終増益を計画するシチズン時計 <7762> [東証Ｐ]、26年12月期連続最高益・増配予想が評価されたアシックス <7936> [東証Ｐ]など。そのほか、アールプランナー <2983> [東証Ｇ]、ちゅうぎんフィナンシャルグループ <5832> [東証Ｐ]、大阪ガス <9532> [東証Ｐ]の3社は10日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1515> 日鉄鉱　　　　東Ｐ　鉱業
<1776> 三井住建道　　東Ｓ　建設業
<1925> 大和ハウス　　東Ｐ　建設業
<1942> 関電工　　　　東Ｐ　建設業
<1969> 高砂熱　　　　東Ｐ　建設業
<1975> 朝日工　　　　東Ｐ　建設業
<2224> コモ　　　　　東Ｓ　食料品
<2264> 森永乳　　　　東Ｐ　食料品
<2344> 平安レイ　　　東Ｓ　サービス業
<2820> やまみ　　　　東Ｓ　食料品

<2918> わらべ日洋　　東Ｐ　食料品
<2962> テクニスコ　　東Ｓ　金属製品
<2983> アールプラン　東Ｇ　不動産業
<2986> ＬＡホールデ　東Ｇ　不動産業
<2993> 長栄　　　　　東Ｓ　不動産業
<3110> 日東紡　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<3231> 野村不ＨＤ　　東Ｐ　不動産業
<3252> 地主　　　　　東Ｐ　不動産業
<3288> オープンＨ　　東Ｐ　不動産業
<3299> ムゲンＥ　　　東Ｓ　不動産業

<3433> トーカロ　　　東Ｐ　金属製品
<3449> テクノフレ　　東Ｓ　金属製品
<3467> アグレ都市　　東Ｓ　不動産業
<3612> ワールド　　　東Ｐ　繊維製品
<3837> アドソル日進　東Ｐ　情報・通信業
<4041> 日曹達　　　　東Ｐ　化学
<4062> イビデン　　　東Ｐ　電気機器
<4099> 四国化ＨＤ　　東Ｐ　化学
<4182> 菱ガス化　　　東Ｐ　化学
<4553> 東和薬品　　　東Ｐ　医薬品

<4578> 大塚ＨＤ　　　東Ｐ　医薬品
<4732> ＵＳＳ　　　　東Ｐ　サービス業
<5184> ニチリン　　　東Ｓ　ゴム製品
<5334> 特殊陶　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5344> ＭＡＲＵＷＡ　東Ｐ　ガラス土石製品
<5706> 三井金属　　　東Ｐ　非鉄金属
<5831> しずおかＦＧ　東Ｐ　銀行業
<5832> ちゅうぎんＦ　東Ｐ　銀行業
<5982> マルゼン　　　東Ｓ　金属製品
<6101> ツガミ　　　　東Ｐ　機械

<6113> アマダ　　　　東Ｐ　機械
<6134> ＦＵＪＩ　　　東Ｐ　機械
<6201> 豊田織　　　　東Ｐ　輸送用機器
<6209> リケンＮＰＲ　東Ｐ　機械
<6231> 木村工機　　　東Ｓ　機械
<6301> コマツ　　　　東Ｐ　機械
<6326> クボタ　　　　東Ｐ　機械
<6327> 北川精機　　　東Ｓ　機械
<6376> 日機装　　　　東Ｐ　精密機器
<6379> レイズネク　　東Ｐ　建設業

<6383> ダイフク　　　東Ｐ　機械
<6407> ＣＫＤ　　　　東Ｐ　機械
<6524> 湖北工業　　　東Ｓ　電気機器
<6627> テラプローブ　東Ｓ　電気機器
<6644> 大崎電　　　　東Ｐ　電気機器
<6676> ＢＵＦ　　　　東Ｓ　電気機器
<6777> ｓａｎｔｅｃ　東Ｓ　電気機器
<6787> メイコー　　　東Ｐ　電気機器
<6809> ＴＯＡ　　　　東Ｐ　電気機器
<6871> 日本マイクロ　東Ｐ　電気機器

<7278> エクセディ　　東Ｐ　輸送用機器
<7326> ＳＢＩＩＧ　　東Ｇ　保険業
<7409> エアロエッジ　東Ｇ　輸送用機器
<7481> 尾家産　　　　東Ｓ　卸売業
<7685> バイセル　　　東Ｇ　卸売業
<7762> シチズン　　　東Ｐ　精密機器
<7888> 三光合成　　　東Ｐ　化学
<7936> アシックス　　東Ｐ　その他製品
<8001> 伊藤忠　　　　東Ｐ　卸売業
<8061> 西華産　　　　東Ｐ　卸売業

<8066> 三谷商　　　　東Ｓ　卸売業
<8097> 三愛オブリ　　東Ｐ　卸売業
<8098> 稲畑産　　　　東Ｐ　卸売業
<8154> 加賀電子　　　東Ｐ　卸売業
<8194> ライフコーポ　東Ｐ　小売業
<8282> ケーズＨＤ　　東Ｐ　小売業
<8341> 七十七　　　　東Ｐ　銀行業
<8593> 三菱ＨＣキャ　東Ｐ　その他金融業
<8630> ＳＯＭＰＯ　　東Ｐ　保険業
<8750> 第一生命ＨＤ　東Ｐ　保険業

<9301> 三菱倉　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9303> 住友倉　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9324> 安田倉　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9531> 東ガス　　　　東Ｐ　電気・ガス業
<9532> 大ガス　　　　東Ｐ　電気・ガス業
<9543> 静ガス　　　　東Ｐ　電気・ガス業
<9622> スペース　　　東Ｐ　サービス業
<9780> ビステム　　　東Ｓ　サービス業
<9782> ＤＭＳ　　　　東Ｓ　サービス業
<9948> アークス　　　東Ｐ　小売業

株探ニュース