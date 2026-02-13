森香澄「誘う勇気もないくせに」若手俳優のSNSナンパ術にマジギレ！「私だったらスクショします」

山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。

2月12日（木）に放送された同番組に、スタジオゲストとして吉村崇（平成ノブシコブシ）、森香澄、山添寛（相席スタート）が出演した。

実際に起こり得る、芸能人が一般の人をSNSで誘う手口に、森はあからさまに不快感を示し…。

【映像】止まらない森香澄に山里亮太「怖っ！」

今回の番組内ドラマ「あざと連ドラ」では、売り出し中の若手イケメン俳優からSNSを通じてアプローチされ仲良くなった女性が描かれた。

女性がその俳優のInstagramに“いいね”をしたところ、俳優からもリアクションがあった。俳優は女性の投稿には“いいね”はせず、リアクションするのは決まってストーリーズだったという。

それをきっかけに女性がDMを送ったところ、連絡を取り合うようになり、仲が深まったのだった。

スタジオでは俳優の手口に、森が「うわー、なるほどね！めっちゃ嫌だ！」とBADボタンを連打。投稿への“いいね”と違い、ストーリーズの“いいね”はアカウントの持ち主にだけ通知が行き、第三者からはわからないようになっている。

自身のファンや他の女性にバレないよう、手当たり次第にアピールできる方法に、山里が「一本釣りじゃなくて投網でしょ」と絶妙な例えを持ち出すと、森も「しかも“いいね”だけ送って（相手から連絡が）来るのを待ってる」と不快感を露わにした。

その後も森は「これ本当に嫌ですね」と続けると、「わざわざ検索して、リアクションだけ送ってくる。誘う勇気もないくせに」と斬り捨てる。

なおも「ナメてます」と怒りが収まらない様子の森は「（DMが来たら）スクショしますよ、私だったら」と言い放ち、山里から「怖っ！」と笑われていた。