この記事をまとめると ■2026年2月13日に大阪オートメッセ2026が開幕した ■大阪オートメッセ2026のオープニングセレモニーを開催 ■総勢たるメンバーによるテープカットが華々しく行われた

インテックス大阪で熱く開幕「大阪オートメッセ2026」

2月13日10時、大阪南港のインテックス大阪内のインテックスプラザに設けられた特設ステージ「カスタマイズアリーナ」にて、大阪オートメッセ2026のオープニングセレモニーが行われた。開会の挨拶に立ったのは、オートメッセアソシエイション顧問で衆議院議員の宗清皇一氏だ。

「昨今の自動車業界は厳しい状況も少なからずありますが、カスタマイズを通じて多様な自動車の楽しみ方を発信させていければ。600台以上もカスタムカーが集まる大阪オートメッセは、それだけ楽しいイベントであります。昨年を上まわる来場者の方々に入場してもらえることを期待しながら、面白いイベントにしていきたいと思います」と、開幕の辞を力強く述べた。

続いてステージに上がったのはオートメッセアソシエイション顧問で前衆議院議員の柳本 顕氏で、「昨年の大阪万博2025に続き、昨今はモビリティ界隈が盛り上がってきています。唯一無二の形でカスタマイズされたクルマ、プライスレスなクルマを楽しんでもらえれば。大阪と自動車業界の発展を祈念しつつ、3日間よろしくお願いします」と、その意義を強調する。

さらにアフターマーケット活性化連合 代表で株式会社オートバックスセブン相談役の住野公一氏がスピーチを披露した。

「クルマが移動手段と思っている人が多いですが、ただの機械や道具ではなくて、情熱を注ぎ込む対象であること、それを出展者も来場者も共有することが大事。オートバックスセブンを代表したころ、社是をふたつ作ったのですが、ひとつ目は世界中のドライバーをクルマ好きにすること、もうひとつは世の中をクルマ好きのユートピアにすること。クルマ好きの仲間を増やしていけば、必ずいい世の中になるはず。どうぞ手を取り合って発展させていきたい」

続いて赤澤亮正経済産業省大臣、吉村洋文大阪府知事、横山英幸大阪市長ら、関係各所から寄せられた祝辞が読み上げられた。

さらにはOAM 2026の開会を象徴するテープカットへと進行した。前述のスピーチで登壇した3者に加えて、大阪府商工労働部中小企業支援室ものづくり支援課課長補佐 山本芳生氏、大阪市軽罪戦略局産業振興部産業振興課長 井尻久貴氏、公共財団法人大阪観光局理事長 溝畑宏氏、一般社団法人日本自動車用品・部品アフターマーケット振興会会長で株式会社共豊コーポレーション代表取締役社長の中嶋敬一郎氏、一般社団法人自動車用品小売業協会会長で株式会社オートバックセブン特別顧問 小林喜夫巳氏、株式会社GTアソシエイション代表取締役 坂東正明氏、一般財団法人大阪国際経済振興センター理事長 長沢伸幸氏、タイのグランプリ・インターナショナル社 ピラポン・エイムラムナオ氏、大阪オートメッセ実行委員長で株式会社交通タイムス社の小林匡朗らによって、華やかにテープカットが行われた。

ここメインステージではFM802 ・FM COCOLOの公開収録配信で、初日からさまざまなアーティストらが出演することになっている。「MUSIC PIT」の収録は3日間とも14時30分〜18時で、2月13日はONE OR EIGHT（15時10分〜15時40分）とかりゆし58（15時50分〜16時30分）が、2月14日はLIL LEAGUE（15時10分〜15時50分）とano（16時〜16時30分）が、そして最終日の2月15日はSEANO（14時55分）続いてバブルガム・ブラザーズ（15時45分〜16時25分）が締めのステージに登場する予定。またWEB CARTOPでも大阪オートメッセ2026ならではの見どころを記事で引き続き紹介していくので、注目されたし！