ドル円、下げ渋るも１５２円台に下落 ボラティリティの高い相場展開が続く＝ＮＹ為替概況



きょうのＮＹ為替市場、ドル円は下げ渋ってはいたものの、１５２円台での推移。ドル円はボラティリティの高い相場展開が続いているが、本日も値幅を伴って上下動した。本日の上下のレンジは１円５０銭程度。



東京時間に１５２円台前半まで下落していたが、その後は１５３円台後半まで買い戻されていた。ただ、ＮＹ時間に入って再び下値模索の展開となり、１５２円台に下落する展開。



下値では衆院選後の円買い戻しが一服と見た投機筋が買いを入れていたようだ。高市首相の選挙での圧勝後に進んだ円高も一巡しつつあるとの指摘も出ていた。



１５２円台前半の安値水準は、数週間前に報じられた日米のレートチェック直後の安値とほぼ一致している。その水準は、米国や日本から大きなファンダメンタルズの変化がない限り、短期的に下値メドとして機能する可能性があるとも指摘も出ている。ただし、１５５円台回復の前に１５０円を試しに行くとの見方も根強い。



トランプ政権がドル安を志向している節があることもその背景にある。前日に米雇用統計でＦＲＢの利下げ期待は後退したにもかかわず、ドルが売られたことからも、ドルを積極的に買い上げる意欲は乏しい状況。



ユーロドルは１．１８ドル台後半で落ち着いた展開。一方、ユーロ円は下げが続き、一時１８０円台に下落。１００日線が１８０．７０円付近に来ているが、その水準に顔合わせしている。



引き続きユーロはドルの動向に左右されているが、アナリストは、ユーロ圏のファンダメンタルズはユーロに支援的だと指摘している。ＥＣＢは先週、中銀預金金利を２％に据え置き、インフレ動向に満足を示していた。ユーロ高への懸念もほとんど示されなかったことも、ユーロが時間をかけて上昇する余地を与えているという。



一方、ドルは前日の予想を上回る米雇用統計を受けた当初の上昇を反転させている。トランプ大統領が追加利下げを求めたことがドルを圧迫。アナリストは、明日の米インフレ統計を前にユーロは安定すると予想している。



ポンドドルは一旦１．３６７０ドル付近まで買い戻されていたものの、その後は１．３６ドル台前半に伸び悩む展開。ただ、本日の２１日線が１．３６１０ドル付近に来ているが、その水準は維持されていた。一方、ポンド円は売りが加速しており、２０７円台に下落。１００日線が２０７．０５円付近に来ており、その水準をうかがう展開となっている。



アナリストは、英政治への懸念が続く上、英中銀の追加利下げの可能性が高まっているため、ポンドは下落リスクが大きいと指摘。賭け市場であるポリマーケットでは引き続き、スターマー首相が６月３０日までに辞任する確率を７０％で織り込んでおり、その後の労働党の後継者が財政均衡派ではない人物になるリスクを市場は意識しているという。財政への影響の可能性を考えると、ポンドにとっては圧迫要因と捉えている。



同アナリストは、政治リスクと６月までに英中銀が２回利下げするとの予想に基づき、短期的にポンドは下落を見込んでいるようだ。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト