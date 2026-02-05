ティーピーリンクジャパンは、Wi-Fi 7に対応したデュアルバンド中継器「RE220BE」を2月12日に発売する。同社のアンテナ内蔵型中継器としては初めてWi-Fi 7を採用しており、価格は1万800円。

「RE220BE」は、5GHz帯で2882Mbps、2.4GHz帯で688Mbps、合計で最大3.6Gbps（理論値）の通信が可能なWi-Fi中継器。MLO（Multi-Link Operation）や4K-QAM、Multi-RU、OFDMA、MU-MIMOに対応しており、ネットワーク混雑時でも低遅延で高速な通信ができる。

筐体は2本のアンテナを内部に収めたデザインで、廊下や部屋のコンセントに直接差し込んでも周囲のインテリアを損なわない設計となっている。側面の有線LANポートは1Gbpsに対応し、有線接続での利用も可能。

標準規格の「EasyMesh」に準拠しており、同規格に対応したルーターと組み合わせることでメッシュWi-Fi環境が構築できる。家中を1つのネットワーク名（SSID）でカバーできるため、移動中に接続先を手動で切り替える手間なくシームレスな通信が維持される。

また、Wi-Fi 6やWi-Fi 5といった従来規格のルーターや端末とも接続できる。さらに製品には3年間の長期保証が付帯する。