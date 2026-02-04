DAIGO　家族で豆まき報告も「怖すぎる」鬼のお面にファン仰天、子どもたちの「トラウマ」心配する声まで

2月3日、タレントのDAIGOがXを更新。節分に、家族で豆まきをしたことを報告したのだが、その“本気度”が話題となっている。

DAIGOは、《今年も鬼になりました》とつづったポストを更新。さらに複数のハッシュタグをつけ、《#去年より少しバージョンアップしたパパ鬼》《#5歳の娘は豆を去年より思いっきり豆を投げつけてくる》《#2歳の息子は去年より泣きじゃくる》と、前年よりも白熱した節分であったことを明かした。

「文章とともに、写真も一緒にアップされていました。そこには赤い服を着て、赤鬼のお面を被ったDAIGOさんの姿が写っています。さらに驚きなのは、お面が子ども向けのかわいらしいものではなく、肌の質感や、角や牙などがリアルに作られたお面だったのです」（芸能プロ関係者）

家族との豆まきというほのぼのした報告だったものの、その“本気度”が伝わるお面にファンも仰天。Xには、驚く声が並んでいた。

《子供には怖すぎる、そりゃ思いっきり豆を投げつけるよね》

《流石に目の前に突然出現したら私もお子達も泣く》

《娘ちゃんと息子さんがトラウマにならないか心配》

大人でも怖いと思うほどのリアルなお面に、ツッコミと、子どもたちへの心配の声がとまらない。

「DAIGOさんはほぼ毎年のように、SNSで節分の日に豆まきしたことを報告しています。2022年には、紙で作られたお面をかぶり、《娘に泣かれました》と悲しそうに報告しました。2023年にはフェルト製のお面、さらに2025年にはプラスチックのお面と、徐々に、表情の怖いものにパワーアップしていました」（前出・芸能プロ関係者）

最初は、子どもから泣かれることに悲しそうなDAIGOだったが、その心境も、年齢を重ねるごとに楽しみに変わっている様子も見て取れる。

「2020年9月に第1子、2024年1月に第2子が誕生しているDAIGOさんは、Xで子どもたちのことだけではなく、妻の北川景子さんの作品のPRや、夫婦で会話する様子などを投稿することもあります。2025年は、婚活情報サイト『オミカレ』の会員を対象にした『理想の芸能人夫婦』で4年連続の第1位を獲得しており、その良好な夫婦仲も子育て世代に支持されている理由でしょう。今回の一幕も、ほほえましい家族像をファンに垣間見せたようです」（同前）

夫婦の好感度は、とまることを知らない。