介護系YouTubeチャンネル「はたつん介護士」が、「介護福祉士国家試験で1番訳わからなかった問題がこちらww」と題した動画を公開。介護福祉士国家試験で実際に出題された、便のにおいに関する意外な問題を紹介している。

動画では、第38回介護福祉士国家試験の「超奇問」として、ある事例問題が取り上げられた。その内容は、訪問介護員（ホームヘルパー）が利用者Aさんから「今度、父親と温泉に行くことになったが、便のにおいが気になる」という相談を受けるというものだ。

この相談に対し、ホームヘルパーがAさんに勧めるべき食品として、最も適切なものを5つの選択肢から選ぶ形式となっている。提示された選択肢は「1. チーズ」「2. 玉ねぎ」「3. ヨーグルト」「4. にら」「5. アスパラガス」である。これらは、日常的によく口にする食品だが、便のにおいにどう影響するのか、専門的な知識が問われる内容となっている。

動画では、この問題が実際の国家試験の問121であることを示しつつも、正解は明かされていない。出演者のはたつん氏は、視聴者に対して「みんなはなんて答える？」と問いかけ、コメント欄で回答を募る形で締めくくっている。

この問題は、介護現場における利用者のデリケートな悩みに、食という身近な観点からどうアプローチするかを問うもの。専門知識が日常生活の具体的な課題解決にどう活かされるかを示す、実践的な一問といえるだろう。

