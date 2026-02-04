#Mooove!の姫野ひなのが、1月29日発売の「グラビアザテレビジョン」で初表紙を飾り、アザーカットが4枚公開された。

#Mooove!・姫野ひなの

#Mooove!・姫野ひなの

姫野ひなのは、アイドルグループ・#Mooove!のリーダーで、担当カラーは青色。SNS総フォロワー数は200万人を超え、TikTokドラマ『ラブピクション』にレギュラー出演中。さらに、日頃から前向きな姿勢を大切にしており、SNSでは自身が作ったポジティブ変換ワード「#ひなポジ」も話題となっている。

グループとしては、2024年に開催された「TOKYO IDOL FESTIVAL 2024」 のメインステージ争奪戦で優勝し、デビュー当初から目標としていたTIFメインステージ出演を果たした。2025年5月に結成2周年を迎え、7月9日には初のCDをリリース。その後、4都市9会場でリリースイベントを開催し、あわせて8都市8公演の全国ツアーを完走した。

さらに、2025年8月には京セラドーム大阪で開催された 「KANSAI COLLECTION 2025 A/W」 に初出演。そして、12月13日には、グループ史上最大キャパシティとなるLINE CUBE SHIBUYAで、新メンバーを迎えてのツアーファイナルを開催した。

姫野ひなの コメント

◆グラビアザテレビジョン初表紙掲載おめでとうございます。今回の表紙出演についての感想を教えてください。

初表紙、ありがとうございます！

去年は2号連続で裏表紙を飾らせていただき、そして今回は新年最初の号で表紙を飾らせていただけて本当にうれしいです！

毎回こだわりのあるコンセプトでの撮影がすごく楽しくて、今回もまた新しい自分になれてすごくドキドキしました！

◆温泉ロケや自然に囲まれた今回の撮影で、特に印象に残ったシーンやお気に入りの衣装はありますか？

お風呂が大好きなので、温泉に入れたのがうれしかったです！

撮影だということを忘れるくらいリラックスしちゃって、お湯の中でぽわぽわ〜って浮いてました（笑）。

スタッフさんから「熱くない？そろそろ出る？」って心配していただいたんですけど、まだ入ります!!って粘っちゃうくらい幸せな時間でした！

あと、学生時代のあだ名がなぜか「大天使」だったんですけど、今回の撮影で用意された衣装が、なんと羽のついたデザインだったんです！

昔からそう呼ばれてた不思議な縁が、まさかこの大自然の中でつながるとは思わなくて！

撮影中、羽を背負って立っていたら「あ、ようやくあだ名に追いつけたかも」なんて、ちょっとうれしい気持ちになりました！

◆#Mooove!の姫野ひなのとしての2026年の目標を教えてください。

グループとしては、5月に結成3周年ライブを控えています。新体制の7人となってから初めて迎える大きな節目なので、ステージから見える景色を、会場いっぱいの応援してくださる皆さんの笑顔で埋め尽くしたいというのが一番の願いです！

そして、TIFでつかんだあの感動を何度でも味わえるよう、あらゆるフェスのメインステージに立てる存在へと駆け上がりたいです！

個人としては、大きな目標として「写真集の発売」を掲げています！

北海道から上京して5年、自分の中でずっと大切に温めてきたこの夢を、今年こそかなえたいです！

また、地元・北海道でのお仕事にももっと挑戦していきたいです！

ラジオとかバラエティとか演技も、もっとたくさん挑戦したいし、新しいことが大好きなので、どんな経験も吸収して表現の幅を広げていける1年にしたいです！

◆いつも応援してくださっている皆さんへ、メッセージをお願いします。

いつも応援してくださりありがとうございます。

まだまだできないことでいっぱいだったりな私をいつも見守ってくれてありがとう。

期待してくれてありがとう。

推してよかった、見つけてよかったと思ってもらえるように2026年はもっとたくさん挑戦してチャンスをつかみたいです！

そこに君が一緒にいてくれたらうれしいな。

これからも一つ一つの夢を君と一緒にかなえたいです！

そして君の夢もひなのに応援させてね！

