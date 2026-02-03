久世福商店『猫の日フェア』初開催、にゃんこバウムやねこせんべいなど猫モチーフの商品をラインアップ
サンクゼールが展開する久世福商店は、2026年2月4日〜2月22日「猫の日」までの間、久世福商店初の『猫の日フェア』を開催する。猫好きのスタッフが集めた猫デザインの商品をラインアップする。
※記事中の価格はいずれも税込表記。
【すべての画像はこちら】丸まった猫をデザインしたココア味の型抜きバウムやねこせんべいなど◆【店舗限定･数量限定】にゃんこバウム(594円)
今回のフェアの主役となる、久世福商店オリジナル商品。型ぬきバウムに、猫が丸まって、こちらを見つめている姿をデザインした。ほろ苦く甘すぎない大人なココア味に仕立てた。
※数量限定商品のため、なくなり次第終了。
国産米の甘さが広がる猫型せんべい。歯切れのよい食感で、お茶うけやプチギフトにおすすめだという。砂糖をコーティングした「ねこせんべい白」は、あまじょっぱさが楽しめる。
また、店舗限定の「猫熨斗シール」や、オンライン限定の「猫の日専用懸け紙」「メッセージカード」も用意している。
◆【店舗限定】猫熨斗シール
店舗限定の猫の日限定熨斗シールで、特別なギフトを演出する。
◆【オンライン限定】猫の日専用懸け紙
オンラインショップでは、2月4日から猫の日専用の掛け紙(全3種)を、2月中旬頃からメッセージカードを用意している。
■久世福商店オンラインショップ