ラッパーのケンドリック・ラマーが、グラミー賞におけるラップ部門最多受賞記録を更新した。これまでの最多記録保持者ジェイ・Zを抜き、通算27冠に到達。2月1日の授賞式で、「GNX」で最優秀ラップ・アルバム賞、「luther」で年間最優秀レコード賞ほか、最優秀ラップ・ソング賞、最優秀メロディック・ラップ・パフォーマンス賞、最優秀ラップ・パフォーマンス賞を受賞した。



【写真】ICEに強烈なメッセージをぶつけたバッド・バニー

ステージでは、「自分のことを話すのは得意じゃない。でも音楽を通してなら表現できる。ここにいられることを光栄に思う」と語った。



一方、バッド・バニーは史上初めて、全編スペイン語アルバム「DeBÍ TiRAR MáS FOToS」で最優秀アルバム賞を受賞。さらに最優秀アーバン・ミュージック・アルバム賞も手にした。スピーチでは「神に感謝と言う前に言わせて。ICE（米移民・関税執行局）は出ていけ。僕らは野蛮でも動物でもエイリアンでもない。人間で、アメリカ人だ」と語り、社会問題にも踏み込んだ。



さらに、ビリー・アイリッシュは「WILDFLOWER」で年間最優秀楽曲賞を受賞。兄フィネアスと共に登壇し、「感謝しているけれど、まず伝えたい。盗まれた土地では、誰も違法ではない」と移民への連帯を示した。



また、映画監督スティーブン・スピルバーグは「ジョン・ウィリアムズ／伝説の映画音楽」が最優秀ミュージック・フィルム賞を受賞し、念願のEGOT（エミー賞、グラミー賞、アカデミー賞、トニー賞）を達成。式典ではジャスティン・ビーバーやアディソン・レイ、サブリナ・カーペンターらがパフォーマンスを披露し、司会はコメディアンのトレバー・ノアが務めた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）