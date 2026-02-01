この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

キャンピングカーYouTuberのばも氏が、自身のYouTubeチャンネルで「キャンピングカー選び、最初に決めるのは「車種」じゃない。3種類に分けると迷いが消える」と題した動画を公開。多種多様なキャンピングカーの中から自分に合った一台を選ぶ際、多くの人が陥りがちな「車種からの検討」ではなく、まず大きなカテゴリーを3つに絞ることで迷いがなくなると解説した。

ばも氏は、キャンピングカーショーなどではキャブコン、バンコン、軽キャンパー、トレーラーなど無数の選択肢があり、「人は選択肢が3つ以上あると迷って買えない」と指摘。そこで、まず国産の自走式キャンピングカーに絞る場合、「キャブコン」「バンコン」「軽キャンパー」の3種類の中から自分に合うカテゴリーを決めることが重要だと語った。

具体的な選び方として、ばも氏はまず「日本を隅々まで回りたい」という夫婦二人旅であれば、小回りが利き、どこへでも行ける「軽キャンパー」が最適だと提案。一方、子どもがいる3人以上の家族の場合は、軽キャンパーでは手狭になるため、予算に応じて「バンコン」や、より快適な5m以下の「キャブコン」が選択肢になると説明した。ただし、ばも氏の個人的な見解として、最初の一台にバンコンを選ぶと、その広さや設備からいずれキャブコンが欲しくなる可能性があるため、ハイエースが好きな人以外は慎重に検討すべきとも付け加えた。

また、トレーラーを選ぶ場合は、「アメリカン」「ヨーロピアン」「牽引免許の有無」という3つの視点で分類できるとした。トレーラーの最大の魅力は、キャンプ場などに「デポ（拠点）」として設置し、牽引していた乗用車だけで身軽に周辺観光ができる点にあるという。家族構成に応じて、牽引免許が不要なモデルから、大人数に対応できる免許が必要なモデルまで選択肢は幅広い。

車種や内装といった細部から選ぶのではなく、まず自身の旅のスタイルや家族構成に合わせて大きなカテゴリーを絞り込む。このシンプルな考え方を実践すれば、理想のキャンピングカー選びで迷うことはなくなるだろう。これから購入を検討する人は、試してみてはいかがだろうか。

キャンピングカーの選び方講座、スタート
選択肢は3つ以上あると迷う！最初に決めるべきこととは？
自走式は3種類だけ！「キャブコン」「バンコン」「軽キャンパー」
日本中を旅したい夫婦なら「軽キャンパー」一択
拠点を作って旅する「トレーラー」という選択肢

チャンネル情報

ばものばもろぐフィールドチャンネル_icon

ばものばもろぐフィールドチャンネル

YouTube チャンネル登録者数 3850人 1436 本の動画
デリカでキャンピングトレーラーを引いて子どもたちとアウトドアを満喫するばもがお届けする、デリカ、キャンピングカー、車中泊、温泉、などのフィールドを楽しむためのの情報を配信しています。ご依頼やお問い合わせはX（Twitter）のDMからご連絡下さい。https://x.com/vamo_TakaIke
youtube.com/channel/UCnoPPVbLWnQt6sgJySGeSuw YouTube