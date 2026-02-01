モーリー・ロバートソンさん死去 63歳 「かねてより食道癌療養中でございました」パートナーの池田有希子ら報告【全文】
ラジオパーソナリティー、ミュージシャン、コメンテーターなどとして活躍したモーリー・ロバートソンさんが29日、亡くなった。63歳だった。2月1日、公式Xで訃報が伝えられた。
Xでは、パートナーの俳優・池田有希子、オフィスモーリー スタッフ一同による訃報を掲載。「モーリー・ロバートソン儀 かねてより食道癌療養中でございましたが 去る一月二十九日 午前○○時五十六分 六十三歳にて永眠致しましたことを謹んで御報告申し上げます」とし、「葬儀は故人の生前の遺志により近親者のみで執り行いました」と報告。「事後の御報告となりましたこと 御詫び申し上げます」とつづった。
「ここに故人が生前中賜りました ひとかたならぬ御厚誼に深謝し 衷心より御礼申し上げます」とし、「尚誠に勝手ながら御香典 御供物 御供花等の御厚志につきましては固く御辞退させて頂きます」としたためた。
モーリーさんは、1963年1月12日生まれ。日米双方の教育を受けた後、1981年に東京大学とハーバード大学に現役合格。1988年ハーバード大学を卒業。タレント、ミュージシャンから国際ジャーナリストまで幅広く活躍し、テレビ・ラジオ番組にも多数出演した。
■全文
モーリー・ロバートソン儀 かねてより食道癌療養中でございましたが
去る一月二十九日 午前○○時五十六分 六十三歳にて永眠致しましたことを謹んで御報告申し上げます
葬儀は故人の生前の遺志により近親者のみで執り行いました
事後の御報告となりましたこと 御詫び申し上げます
ここに故人が生前中賜りました ひとかたならぬ御厚誼に深謝し 衷心より御礼申し上げます
尚誠に勝手ながら御香典 御供物 御供花等の御厚志につきましては固く御辞退させて頂きます
まずは略儀ながら書中をもちまして謹んで御挨拶申し上げます
令和八年二月一日
池田有希子
オフィスモーリー スタッフ一同
