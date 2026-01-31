石川県らしさを感じる「石川県のお土産」ランキング！ 2位「のどぐろ生姜しぐれ煮」を抑えた1位は？【2026年調査】
春に向かう穏やかな時期は、気負わず選べる贈り物を探すのにぴったりです。土地の歴史や暮らしが感じられるお土産は、手にした瞬間に場所の記憶を呼び起こしてくれます。
All About ニュース編集部は2026年1月20日、全国10〜60代の男女250人を対象に「お土産」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、石川県らしさを感じる「石川県のお土産」を紹介します！
回答者からは「なかなかノドグロは食べられないから」（40代女性／群馬県）、「石川といえば、のどぐろを食べるとよく聞くから、食べに石川に行きたいから」（50代男性／茨城県）、「石川といえば海産物というイメージがあるので」（30代男性／大阪府）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「カステラの上面に豪華な金箔が一枚貼りされた、まさに金沢らしい逸品」（60代男性／香川県）、「石川と言えば金箔！それを食べれる経験ってなかなかない！」（30代女性／東京都）、「金沢はカステラのようなハイカラなお菓子がよく似合いますね」（40代男性／兵庫県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：のどぐろ生姜しぐれ煮（味百珍かさい）／40票2位は、味百珍かさいの「のどぐろ生姜しぐれ煮」でした。高級魚として知られる「のどぐろ」を生姜と煮込んでおり、ご飯との相性が抜群。石川県の海の幸を手軽に味わえます。
1位：金かすてら（まめや金澤萬久）／65票1位は、まめや金澤萬久の「金かすてら」でした。金沢の名産品である金箔を敷き詰めた華やかな見た目と、しっとりした生地が魅力。見た目にも味にもこだわった、贈り物にもぴったりの逸品です。
