お嫁さんの実家に帰省中、旦那さんとワンコが寄り添ってお昼寝している姿は、まるで夫婦のようで…？投稿は記事執筆時点で53万8000回再生を突破し、「可愛い」「人間すぎるw」「平和な世界」といった声が寄せられています。

【動画：実家で爆睡する旦那の横で、犬が寄り添って…もはや夫婦のような『人間すぎる光景』】

嫁の実家で爆睡する旦那と寄り添うワンコ

TikTokアカウント「takakoonizuka1」に投稿されたのは、投稿者さんが旦那さんと愛犬「アモ」ちゃんと一緒に実家に帰省した時の光景です。旦那さんはクッションを枕にしてブランケットに包まり、気持ち良さそうに爆睡中。我が家にいるかのようにくつろぎすぎている姿が、なんだか微笑ましいです。

そしてそんな旦那さんの隣には、アモちゃんの姿が。クッションとブランケットを共用して寄り添いながらお昼寝している2人は、まるで仲の良い夫婦のよう…！

人間味あふれる姿が可愛い

アモちゃんの寝顔をよく見てみると、穏やかな微笑みを浮かべていたそう。きっと幸せな夢を見ているのでしょう。人間味あふれる表情が可愛くて、思わず笑ってしまいます。またオシャレなタートルネックセーターを着ていることで、人間っぽさが増しているところも面白いです。

投稿者さんは平和な光景にほっこりしつつ、「嫁より嫁の顔してる」と謎の敗北感を味わうこととなったのでした。

この投稿には「幸せそうな寝顔と白ニットが可愛すぎる」「すげー良い顔して寝てんのほんまにw」「これは起こせないですね（笑）」「ほっこりしちゃう」といったコメントが寄せられています。

お散歩拒否中の表情も面白い

別の投稿では、アモちゃんが雨の日のお散歩を拒否する様子が紹介されています。仰向けに寝転んだまま動かないことで、「行かないです！」と主張するアモちゃん。それでも「お散歩行くよ～」と誘い続けていたら、目を開けたまま寝たフリを始めたとか。

なぜか前歯がチラッと出ているため、「馬みたいな顔になってる」とご家族は爆笑。まさか人間っぽいお顔だけでなく、馬っぽいお顔まで見せてくれるとは…！きっとこれからもアモちゃんは、可愛くて面白い姿で人々に笑顔を届けてくれることでしょう。

アモちゃんの可愛い姿やご家族との微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「takakoonizuka1」をチェックしてくださいね。

