¡Öº£¸å°ìÀÚÀÁµá¤·¤Ê¤¤¡×¹ç°Õ½ñ¥µ¥¤¥ó¸å¤Ë¡ÈÌ¤Ê§¤¤ÄÂ¶â¡ÉÈ¯³Ð¡¡¸µ½¾¶È°÷¤¬ÄóÁÊ¢ªºÛÈ½½ê¤¬²ñ¼Ò¤Ë»ÙÊ§¤¤Ì¿Îá¡Ä¡ÈµÕÅ¾·à¡É¤Î¥ï¥±
Ä¹Ç¯¡¢ÃÏ°è¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤ò²¼²ó¤ë¾ò·ï¤ÇÆ¯¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½¾¶È°÷¤¬¡¢Âà¿¦¸å¤Ë¤½¤ì¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢²ñ¼Ò¤ØÈ¿´ú¤òËÝ¤·¤¿¡£
Åö½é¡¢½¾¶È°÷¤Ï¡ÖÉÔÅö¤Ë²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¡×¤È¹Í¤¨¡¢Ï«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ½ð¤ÎÀ§Àµ´«¹ð¤ò·Ð¤Æ¡Ö²ò¸ÛÍ½¹ð¼êÅö¡×¤ò¼õ¤±¼è¤ë¡£¤½¤ÎºÝ¡¢²ñ¼ÒÂ¦¤Ï½¾¶È°÷¤Ë¡Öº£¸å¡¢ÄÂ¶â¤Ê¤É°ìÀÚ¤ÎÀÁµá¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¹ç°Õ½ñ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤µ¤»¡¢°ì·ïÍîÃå¤·¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¡È¿¿¤ÎÁèÅÀ¡É¤Ï¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¹ç°Õ½ñ¤Ø¤Î¥µ¥¤¥ó¸å¡¢¼«¿È¤¬ºÇÄãÄÂ¶â°Ê²¼¤ÇÆ¯¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÃÎ¤Ã¤¿½¾¶È°÷¤¬¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤È¤Îº¹³Û¤Ë¤¢¤¿¤ëÌ¤Ê§¤¤ÄÂ¶âÅù¤Î»ÙÊ§¤¤¤òµá¤á¤ÆÄóÁÊ¡£ºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢°ìÅÙ¤Ï¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡ÖÀÁµáÊü´þ¤Î¹ç°Õ¡×¤¬Í¸ú¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÏ«Æ¯¼Ô¤Î¡Ö¼«Í³¤Ê°Õ»×¡×¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤ÆÌµ¸ú¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤¬Áè¤ï¤ì¤¿¡£
°Ê²¼¡¢»ö·ï¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ÎºÛÈ½Îã¤ò¤â¤È¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡ÊÊÛ¸î»Î¡¦ÎÓ ¹§¶©¡Ë»ö·ï¤Î·Ð°Þ
A¤µ¤ó¤Ï70ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤«¤é¡¢¼«Æ°¼ÖÀ½Â¤¶È¤Ê¤É¤ò±Ä¤àX¼Ò¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤¿¡£
A¤µ¤ó¤ÎÆüµë¤Ï6000±ß¡ÊÆüµë¤¬6000±ß¤«7000±ß¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁè¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÛÈ½¤Ç6000±ß¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ï¸å½Ò¡Ë¤Ç¡¢»þµë´¹»»¤¹¤ë¤È750±ß¡£X¼Ò¤¬½êºß¤¹¤ëÃÏ°è¤ÎÅö»þ¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤Ç¤¢¤ë»þµë762±ß¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Ìó16Ç¯¸å¡¢A¤µ¤ó¤ÈX¼Ò¤ÎÏ«Æ¯·ÀÌó¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¢£ ²ò¸ÛÍ½¹ð¼êÅö¤ÎÀÁµá
Âà¿¦¤«¤éÌó2¤«·î¸å¡¢A¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ï²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢X¼Ò¤Ë¡Ö²ò¸ÛÍ½¹ð¼êÅö¤òÊ§¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤ÎÀÁµá½ñ¤òÁ÷ÉÕ¤·¤¿¡£
Ï«Æ¯´ð½àË¡20¾ò1¹àËÜÊ¸¡Ê¢¨¡Ë¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤¬½¾¶È°÷¤ò²ò¸Û¤¹¤ë¤Ë¤Ï30Æü°Ê¾åÁ°¤Ë²ò¸Û¤òÍ½¹ð¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¤½¤ìÌ¤Ëþ¤Î´ü´ÖÆâ¤Ë²ò¸Û¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡Ö²ò¸ÛÍ½¹ð¼êÅö¡×¡Ê30ÆüÊ¬°Ê¾å¤ÎÊ¿¶ÑÄÂ¶â¡Ë¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨Ï«Æ¯´ð½àË¡20¾ò1¹àËÜÊ¸¡§»ÈÍÑ¼Ô¤Ï¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤ò²ò¸Û¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾¯¤¯¤È¤â30ÆüÁ°¤Ë¤½¤ÎÍ½¹ð¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£30ÆüÁ°¤ËÍ½¹ð¤ò¤·¤Ê¤¤»ÈÍÑ¼Ô¤Ï¡¢30ÆüÊ¬°Ê¾å¤ÎÊ¿¶ÑÄÂ¶â¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
A¤µ¤ó¤Ï¡ÖX¼Ò¤«¤é²ò¸Û¤µ¤ì¡¢¤·¤«¤â¡¢¤½¤ÎÍ½¹ð¤¬30ÆüÌ¤Ëþ¤ÎÆüÄø¤Ç¤Ê¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢X¼Ò¤¬A¤µ¤ó¤ÎÁ÷ÉÕ¤·¤¿ÀÁµá½ñ¤òÌµ»ë¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î¸å¡¢A¤µ¤ó¤¬Ï«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ½ð¤Ë¶î¤±¹þ¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ï«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ½ð¤¬X¼Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÀ§Àµ´«¹ð½ñ¡×¤ò¸òÉÕ¤·¤¿¡£
¢£ ¡Öº£¸å°ìÀÚ¤ÎÀÁµá¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¹ç°Õ½ñ¤Ë¥µ¥¤¥ó
ÍâÆü¡¢A¤µ¤ó¤¬X¼Ò¤òË¬Ìä¤·¡¢¼èÄùÌò¤ÈÌÌ²ñ¤¹¤ë¡£¼èÄùÌò¤Ï¡ÖÏ«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ½ð¤«¤éÀ§Àµ´«¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç²ò¸ÛÍ½¹ð¼êÅö¤ò»ÙÊ§¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¼¡¤ÎÆâÍÆ¤¬µºÜ¤µ¤ì¤¿¹ç°Õ½ñ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ÚÀÀÌó½ñ¤ª¤è¤Ó³ÎÇ§¹ç°Õ½ñ¡Û
»ä¤Ï¡üÇ¯¡ü·î¡üÆü¤Çµ®¼Ò¤òÂà¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¼µ»ö¹à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤³¤ËÀÀÌó¤·¡¢¤Þ¤¿³ÎÇ§¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1.ËÜÆüµ®¼Ò¤è¤ê¼õÎÎ¤·¤Þ¤·¤¿10Ëü8810±ß¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢µ®¼Ò¤È»ä¤È¤Î´Ö¤Ë²¿¤é¤ÎºÄ¸¢ºÄÌ³¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¡¢º£¸åµ®¼Ò¤ËÄÂ¶âÅù°ìÀÚ¤ÎÀÁµá¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
2.º£ÈÌ¤ÎÂà¿¦¤ËºÝ¤·¡¢°ÛµÄ¡¦ÉÔËþ¤Ê¤¯¾µÂú¤·¡¢¤½¤Î¸å²¿¤é¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤äÌäÂê²½¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤³¤³¤ËÀÀÌó¤·¤Þ¤¹¡£°Ê¾å¡£
A¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î¹ç°Õ½ñ¤Ë½ðÌ¾²¡°õ¡£¤½¤·¤Æ²ò¸ÛÍ½¹ð¼êÅö¤Î10Ëü8810±ß¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸åA¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤¬ºÇÄãÄÂ¶âÌ¤Ëþ¤ÇÆ¯¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£ºÆ¤ÓX¼Ò¤ËÀÁµá½ñ¤òÁ÷¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢X¼Ò¤ÏÄÉ²Ã¤ÇÌó21Ëü±ß¤òÊ§¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢A¤µ¤ó¤ÎÉÔËþ¤Ï¼ý¤Þ¤é¤º¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤Ç»»½Ð¤·¤¿ËÜÍè¤Î²ò¸ÛÍ½¹ð¼êÅö¤È¤Îº¹³Û¡¢¤ª¤è¤ÓX¼Ò¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿Ìó16Ç¯´Ö¤ÎÌ¤Ê§¤¤µëÍ¿¤Î»ÙÊ§¤¤¤òµá¤á¤ÆÄóÁÊ¤·¤¿¡£ºÛÈ½½ê¤ÎÈ½ÃÇ
ºÛÈ½½ê¤ÏX¼Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÌó34Ëü±ß¤òÊ§¤¨¡×¤ÈÌ¿¤¸¤¿¡£3¤Ä¤ÎÁèÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ç¤Ë²òÀâ¤¹¤ë¡£
ÁèÅÀ①¡§Æüµë¤Ï¤¤¤¯¤é¤«¡©
Æüµë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢A¤µ¤ó¤Ï¡Ö7000±ß¡×¡¢X¼Ò¤Ï¡Ö6000±ß¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÛÈ½½ê¤Ï¡¢A¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Îー¥È¤Ë¡ÖÆüµë1Æü¤¢¤¿¤ê¡Ê3·îÊ¬¤À¤±7000±ß¡Ë～¡Ê4·î¤è¤ê6000±ß¡Ë¡×¤È¤ÎµºÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òº¬µò¤Ë¡Ö¤¿¤·¤«¤ËX¼Ò¤Î¸À¤¦¤È¤ª¤ê6000±ß¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡Ê¢¨É®¼ÔÃí¡§¡Ö3·îÊ¬¡×¤ÏÆþ¼Ò¤·¤¿·î¤Î¤³¤È¡Ë¡£
ÁèÅÀ②¡§ºÇÄãÄÂ¶â¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡©
ºÛÈ½½ê¤Ï¡¢A¤µ¤ó¤ÎµëÎÁ¡ÊÆüµë6000±ß¡¢»þµë´¹»»¤Ç750±ß¡Ë¤¬ºÇÄãÄÂ¶â¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ËÃåÌÜ¡£¡ÖºÇÄãÄÂ¶â¤Ç·×»»¤¹¤ë¤È¡¢Ìó16Ç¯´Ö¤ÎµëÎÁ¤È²ò¸ÛÍ½¹ð¼êÅö¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÌó55Ëü±ß¤¬Ì¤Ê§¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£X¼Ò¤Ï¤¹¤Ç¤ËÌó21Ëü±ß¤òA¤µ¤ó¤ËÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ä¤êÌó34Ëü±ß¤òÊ§¤¨¡×¤ÈÌ¿¤¸¤¿¡£
ÁèÅÀ③¡§¹ç°Õ½ñ¤Î¸úÎÏ¤Ï¡©
ºÛÈ½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢X¼Ò¤ÏA¤µ¤ó¤¬¡Öº£¸åÄÂ¶âÅù°ìÀÚ¤ÎÀÁµá¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¹ç°Õ½ñ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤ÏÀÁµá¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÛÈ½½ê¤Ï¡ÖA¤µ¤ó¤Î¼«Í³¤Ê°Õ»×¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥µ¥¤¥ó¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÏÂ²ò·ÀÌó¤ÏÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢X¼Ò¤Î¼çÄ¥¤òÂà¤±¤¿¡£
¢£ ²òÀâ
µëÎÁ¤òÊü´þ¤¹¤ë¹ç°Õ¤Ï¡ÖÏ«Æ¯¼Ô¤Î¼«Í³¤Ê°Õ»×¤Ë´ð¤Å¤¯¡×¤³¤È¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¥·¥ó¥¬ー¡¦¥½ー¥¤¥ó¥°¡¦¥á¥·ー¥ó»ö·ï¡§ºÇ¹âºÛ S48.1.19¡Ë¡£º£²ó¡¢ºÛÈ½½ê¤Ï¡Ö¡Ê¹ç°Õ½ñ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡ËA¤µ¤ó¤ÏºÇÄãÄÂ¶â¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤ò¤¢¤²¤Æ¡¢¹ç°Õ½ñ¤Ø¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖA¤µ¤ó¤Î¼«Í³¤Ê°Õ»×¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÇ§Äê¤·¤¿¡£
µëÎÁ¤òÊü´þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö°Û¾ï»öÂÖ¡×¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ºÛÈ½½ê¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë½¾¶È°÷¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤È¶Ë¤á¤Æ¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë
ËÜ·ï¤Ï¡¢¡ÖºÇÄãÄÂ¶â¤Î½å¼é¡×¤È¡ÖÂà¿¦»þ¤Î¹ç°Õ½ñ¤Î¸úÎÏ¡×¤È¤¤¤¦¡¢Ï«Æ¯»ö·ï¤ÇÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿»ö°Æ¤À¡£
ºÇÄãÄÂ¶â¤ò²¼²ó¤ëÄÂ¶â¤ÇÆ¯¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤É¤ì¤Û¤ÉÄ¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÏ«»È´Ö¤ÇÌÛÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ö°ãË¡¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤ÎÀÁµá¸¢¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç¤ª¸ß¤¤Ê¸¶ç¤Ê¤·¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½ñÌÌ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤¬ÆâÍÆ¤òÀµ³Î¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢¼«Í³¤Ê°Õ»×¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¤È¸À¤¤Æñ¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¸úÎÏ¤¬ÈÝÄê¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â¡¢¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£»²¹Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤À¡£