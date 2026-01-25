¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¡§C¡×½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÈ¯Çä¤Ø¡ª¡¡¿´ÃÏ¤¤¤¤ÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿¥Ë¥Ã¥ÈT¤ä¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤ÉÅ¸³«
¡¡¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¡×¤Ï¡¢2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡¢±Ñ¹ñÃøÌ¾¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥¯¥ì¥¢¡¦¥ï¥¤¥È¡¦¥±¥é¡¼¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡ÖUNIQLO¡§ C 2026Ç¯ ½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½Õ¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª¡¡¥³¡¼¥È¤ä¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤â
¢£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÇÅ¸³«
¡¡º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡ÖUNIQLO¡§ C 2026Ç¯ ½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢Êë¤é¤·¤ÎÃæ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ê¥º¥à¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤ÁÇºà¤òÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Æ¡¼¥é¥ê¥ó¥°¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤¿¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¡Ö¥ß¥é¥Î¥ê¥Ö¥Õ¥ë¥¸¥Ã¥×¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ë¥Ù¥ë¥È¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Î¡Ö¥³¥Ã¥È¥ó¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¹¥ê¡¼¥Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡×¤ä¡¢¥Ó¥¹¥³¡¼¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥Ü¥¯¥·¡¼¥Ë¥Ã¥ÈT¡×¤Ê¤É¡¢½Õ²Æ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¿´ÃÏ¤è¤µ¤òÅº¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤½¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤â½¼¼Â¡£»ç³°Àþ¤ò99¡ó¥«¥Ã¥È¤¹¤ëUV400¥ì¥ó¥º¤òºÎÍÑ¤·µ¡Ç½À¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡Ö¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡×¤ä¡¢¥ì¥È¥í¤Ê¥à¡¼¥É¤ò¤Þ¤È¤¦¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡×¤È¡Ö¥Ç¥Ã¥¥·¥å¡¼¥º¡×¡¢·ÚÎÌ¤ÇÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤¤¡Ö¥É¥í¡¼¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¡×¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
また、アクセサリーのバリエーションも充実。紫外線を99%カットするUV400レンズを採用し機能性とデザイン性を両立した「サングラス」や、レトロなムードをまとう「コンビネーションスニーカー」と「デッキシューズ」、軽量で汎用性の高い「ドローストリングバッグ」が展開される。